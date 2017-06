Najbolje knjige za ovo ljeto trebalo bi da budu informativne i zabavne – one koje čine da se osjećate pametnije, a da vam nisu dosadne. Sajt „Business Insider“ predstavio je, a Bizlife.rs prenosi, sedam knjiga psihologa, direktora i drugih poslovnih eksperata.

„Everybody Lies“, Seth Stephens-Davidowitz.

Stephens-Davidowitz je ekonomista sa Harvarda i bivši zaposleni u Google-u, stručnjak u oblasti istraživanja podataka. U ovoj knjizi on piše o značaju podataka – i na koje se sve načine mogu koristiti. Tvrdi da možete da predvidite stopu nezaposlenosti na osnovu internet upita za pornografijom. A Netflixov algoritam vas zna bolje nego vi sami sebe.



„Barking Up the Wrong Tree“, Eric Barker.



Već nekoliko godina unazad Barker vodi super-uspješan blog istog naziva, i dijeli svoja znanja o socijalnoj psihologiji koja pomaže čitaocima da se izbore sa svakodnevim izazovima.

Barker koristi šaljiv način, kroz anegdote ali i naučna istraživanja da raskrinka rasprostranjene mitove oko nauke uspjeha.



„Insight“, Tasha Eurich.



Tasha je organizacioni psiholog, i pomaže ljudima da prevaziđu probleme sa kojima se susreću na putu profesionalnog uspjeha – a većina ljudi koja zatraži pomoć od nje nije svjesna svojih mana i grešaka.

Glavna tema ove knjige jeste svijest o sebi, i zašto je presudna za uspjeh na poslu – posebno ako ste na rukovodećoj poziciji. Svako poglavlje ima primjer o nekom njenom klijentu, kao i relevantno naučno istraživanje, a završava se praktičnom vježbom koju čitaoci mogu da primijene na svakodnevni život.



„The New Rules of Work“, Alexandra Cavoulacos, Kathryn Minshew.



Kavulakos i Minšju osnivači su i direktori vrlo popularnog i uglednog sajta za zapošljavanje i savjeta za posao – „The Muse“. U knjizi dijele najvažnije lekcije koje su naučili o pronalaženju i pravljenju karijere iz snova.

Ne samo da vam kažu da šaljete mejlove kompaniji iz snova, već vam daju obrazac – kako bi ta poruka trebalo da izgleda.



„Wild Ride“, Adam Lashinsky.



Ova knjiga govori o usponu Ubera, prije ovog pada čiji smo svi svjedoci. Lašinski je istraživao kako je Uber postala jedna od vodećih kompanija.



„Popular“, Mitch Prinstein.



Ako mislite da je popularnost bila bitna samo u srednjoj školi, varate se. Ovog mišljenja je doktor Mitch Prinstein, psiholog na „North Carolina“ Univerzitetu.

„Popular“ je knjiga u kojoj su njegova (izmijenjena) predavanja u kome objašnjava da postoje dva tipa popularnosti: dopadljivost i status. Na kraju, shvatićete kako su vaša sreća i uspjeh bili oblikovani još u djetinjstvu i to na osnovu ove dvije vrste popularnosti. I još nije kasno da to izmijenite.



„Hit Makers“, Derek Thompson.



Derek Thompson, urednik magazina „The Atlantic“, želi da nam pokaže da je ideja „biti viralan“ prouzrokovala suviše jednostavno viđenje toga od čega se sastoji „hit“. Tompson temeljno kreće od „proizvodnje“ pop senzacija, kako newsfeed Fejsbuka oblikuje nacionalni diskusrs i kako je Donald Tramp izabrao put ka tome da postane predsjednik.



Biznis.ba / Indikator.ba