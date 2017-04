U sklopu borbe protiv pušenja, Gradske vlasti New Yorka namjeravaju odrediti minimalnu cijenu kutije cigareta od 13 dolara (nešto više od 20 maraka), prenose mediji.

Minimalna cijena kutije cigareta u New Yorku je trenutno 10,50 dolara, a gradonačelnik toga grada Bill de Blasio očekuje kako će to poskupljenje u kombinaciji s drugim mjerama do 2020. godine potaknuti prestanak pušenja kod 160 000 od 900 000 stanovnika grada koji trenutno puše.



U sljedećih 10 godina je planirano i smanjenje broja trgovina s licencom za prodaju duhanskih proizvoda s 9 000 na 6 000.



Licence će morati imati i trgovine koje prodaju elektronske cigarete.



Procjenjuje se kako od posljedica pušenja u New Yorku umire 12 000 ljudi godišnje.



U New Yorku je 2002. godine pušilo 21,5 posto odraslih, a u međuvremenu se ovaj udio smanjio na 14 posto.





Biznis.ba / FENA