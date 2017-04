T. C.

Dubai planira okončati upotrebu papira u vladi do 2021. godine, rekao je u nedjelju viši vladin funkcioner.

Regionalno poslovno središte Dubai, jedno od sedam emirata koji čine Ujedinjene Arapske Emirate, namjerava isprintati posljednji vladin dokument do te godine, prema izjavi princa Hamdana Bin Mohameda.



"Vjerujem da budućnost zahtijeva okruženje u kojemu će vlada raditi bez papira te u kojem će se fokusirati na planove za postizanje najboljih standarda za ljude", rekao je princ u izjavi za novinare.



Asistent voditelja projekta Smart Dubai Office Junis al Naser rekao je da je "svrha pružiti pravu instituciju s pravim podacima koji su nam potrebni", te dodao da će to "omogućiti izmjenu otvorenih i zajedničkih podataka između javnosti i privatnog sektora te pojedinaca".



Projekt Smart Dubai već nudi oko 1000 usluga državne uprave a kani ponuditi 1129 usluga do 2021.





Biznis.ba / NN