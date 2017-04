Prema izvještaju Pew Research Centera u SAD-u dominira srednja klasa koja pruža i troši najveći dio usluga koje održavaju zemlju i povećavaju ekonomski rast. Ali, kada je u pitanju novac srednja klasa suočava se s nizom izazova.

Prema definiciji Pew Research Centera srednju klasu čine osobe s prihodima od 42.000 do 125.000 dolara godišnje u kućanstvima s tri osobe. Oni se suočavaju s brojnim problemima - plaće stagniraju, a većina porodica koje pripadaju srednjoj klasi nemaju dovoljno novca platiti fakultet ili otići u penziju.



Međutim, nisu uvijek problemi s novcem rezultat ekonomskih izazova. Kako bi okrenuli stvari u svoju korist i sačuvali novac stručnjaci smatraju da je prva stvar koju treba napraviti smanjiti zaduženja. Nedavno istraživanje pokazalo je da većina Amerikanaca iz mjeseca u mjesec ne smanjuje limit na svojoj kreditnoj kartici što je skupa greška, jer plaćaju kamatu od 15 posto.



Drugi razlog je to što većina pripadnika srednje klase nema fond za hitne slučajeve. Stručnjaci navode da će vaše finansije lakše izmaći kontroli ako nemate novca za pokrivanje hitnih slučajeva koji će se dogoditi prije ili kasnije. Popravak automobila, zdravstveni problemi, gubitak posla, dugotrajno bolovanje – sve su to situacije koje su nepredvidive, a koje poprilično opustoše kućni budžet. Mnogi finansijski savjetnici sugeriraju da je od pomoći svaki iznos koji možete ostaviti sa strane i držati "daleko od očiju i daleko od srca".



Finansijski savjetnik Alex Whitehouse smatra da je jedna od grešaka koju ljudi iz srednje klase prave odgađanje štednje za vrijeme kada odete u penziju.



"Mnogima je lako povjerovati da će početi štediti nakon što isplate kredit, kupe kuće ili otplate školovanje svoje djece. Iako su sve to bitne stvari, u međuvremenu se događa život i bitno je štediti dok ne bude prekasno", smatraju stručnjaci.



Jedan od razloga je svakako i trošenje novca na ne toliko bitne stvari i kupovina stvari kojima brzo pada cijena. Finansijski stručnjaci savjetuju da je bolje voziti malo stariji automobil, a novac koji biste dali za novi uložiti u fond za hitne slučajeve.



BIznis.ba / Klix.ba