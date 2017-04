T. C.

Robert Taylor

Robert Taylor, jedan od tvoraca interneta i personalnog kompjutera, umro je u 85. godini. Bolovao je od Parkinsonove bolesti, a preminuo je u četvrtak u svom domu u San Franciscu.

Taylor je bio i jedan od menadžera NASA-e 1961. godine, a pomogao je Douglasu Engelbartu koji je u to vrijeme radio na razvoju kompjuterskog miša.



“Kako god pogledate, od pokretanja interneta do revolucije na polju ličnih računara, Bob Taylor bio je ključni arhitekta modernog svijeta”, smatra Leslie Berlin, historičarka Stanford Universityja.



Taylor je radio i u Arpa agenciji Pentagona 1966. godine kada je napravljena kompjuterska mreža koja je povezivala istraživače koje je ta agencija finansirala sa kompanijama i institucijama širom SAD. Iz Arpaneta, kako se zvala ta mreža, nastao je savremeni internet.



Nekoliko godina kasnije, Taylor je radio u Palo Alto Research centru i to u timu koji je stvorio Alto, prvi PC.



Alto je omogućavao svakom istraživaču da radi na posebnoj stanici umjesto na mašini veličine sobe. Čak je imao i grafički korisnički interface sa ikonicama, prozorima i menijima, umjesto dotadašnjeg unošenja tekstualnih komandi na računarskom jeziku. Tehnologija je inspirisala nastanak Windowsa i Apple računara.



Taylerov inženjerski tim također je razvio eternet i program iz kog je kasnije iznikao Microsoft Word. Penzionisao se 1996.godine.



Robert Taylor ima tri sina i troje unučadi.





Biznis.ba / Klix.ba