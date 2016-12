Nikad nije ugodno pregovarati s poslodavcem o povišici i zbog toga često u taj stresan razgovor ulazi se nespreman, a vrlo često se zbog toga razgovor završi negativno po radnika.

Nicole Williams iz Linkedina otkrila je pet najčešćih grešaka koje radnici čine u pregovorima o plati:



Neprikladna odjeća



To može zvučati očito, ali Williamsova naglašava da je primjerena odjeća tokom pregovora o plati jednako važna kao i kad idete na intervju za posao. Na primjer, u finansijskoj instituciji ili advokatskoj firmi poželjno se obući ozbiljnije, nešto poput poslovnih odijela. Ukoliko pregovarate o plati gdje je atomosfera opuštenija, takav gorenavedeni izgled mogao bi poslati poruku da se malo previše trudite.



Loša neverbalna komunikacija



Ljudi se često ponašaju uznemireno kada su zabrinuti. I to je normalno, no iritantno “igranje” s hemijskom olovkom ili mobilnim telefonom, može vas prikazati neozbiljnim pred poslodavcem. Sve što bi vas moglo ometati držite u torbici ili aktovki, ili još bolje kod kuće.



Prvi spominjete iznos plate koju tražite



Kada razgovarate s poslodavcem ne želite biti prvi koji će spomenuti iznos plate koju tražite – pa čak i ako je to jedno od prvih pitanja koje vam poslodavac uputi. Williamsova smatra da treba prebaciti poslodavcu da prvi iznese sumu. Vi radije pričajte o radnom mjestu i svojoj strasti prema poslu. Ako vas poslodavac „satjera u ugao“, zatražite iznos pet do 10 posto veći od sadašnje plate, jer vam to daje prostora za pregovore.



Pitanja o plati već na početku razgovora



Rasprava o plati trebalo bi se voditi na kraju razgovora. U suprotnom, poslodavac bi mogao pomisliti da vas zanima jedino novac. Prvo pokažite interes za radno mjesto i postavljajte pitanja o vašim zaduženjima i radnim zadacima.



Prihvatanje prve ponude



Jednom kad vam napokon daju ponudu – čak i ako je viša nego što ste očekivali – nemojte je odmah prihvatiti. Williamsova smatra da ljudi koji odmah prihvate ponudu ispadnu pomalo naivni. Umjesto toga, upitajte može li se dodatno pregovarati o plati.





Biznis.ba