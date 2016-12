T. C.

Screenshot: Youtube

Čuveni gigant za online kupovinu nedavno je predstavio “pametnu” prodavnicu Amazon Go.

Amazon Go koristi ogroman broj senzora, računara i tehnologiju mašinskog učenja, a sve što kupci treba da urade jeste da preuzmu aplikaciju, napune torbe i napuste prodavnicu.



Kompanija je ovo iskustvo prigodno nazvala "Just Walk Out Shopping".



Trenutno je otvorena samo jedna prodavnica - u Seattleu, namijenjena zaposlenima Amazona, koja će poslužiti kao model prodavnica na drugim lokacijama.









Biznis.ba