Kada je 23-godišnji Brandon iz Massachusettsa došao stažirati u Googleu, živio je u najjeftinijem dvosobnom stanu koji je plaćao 2.000 dolara mjesečno. Kako bi uštedio novac počeo je živjeti u kamionu ispred kompanije.

"Shvatio sam koliku zapravo sumu novca izdvajam za stan u kojem čak i ne boravim stalno, gotovo nikad nisam dolazio kući. Nisam se mogao pomiriti s činjenicom da toliki novac jednostavno bacam u vodu. Plaćao sam nešto što mi nije trebalo umjesto da sam štedio i ulagao u budućnost", rekao je Brandon, koji nije želio otkrivati više informacija o sebi, piše Independent.



Počeo je planirati život u kamionu, nakon što je primljen zastalno u kompaniju u San Franciscu. Kamion je platio 10.000 dolara te napravio blog na kojem je dijelio svoje štedne avanture.



Život u kamionu Brandona košta tek 121 dolar mjesečno. One ne koristi struju, a račun za telefon mu svakako plaća Google.



"Ne posjedujem ništa od stvari koje zahtijevaju struju. Kamper ima nekoliko sijalica koje su ugrađene u njega, a imam i baterije koje se aktiviraju na pokret. Glavne stvari koje imam su krevet, ormarić i vješalica za kapute", kaže Brandon.



Kada je riječ o hrani i kupanju, Brandon sve završava na kampusu Googlea. Tamo doručkuje, ruča i večera, a tušira se u teretani.



Brandon će na ovaj način uštedjeti i do 90 posto svojih prihoda, a novac će iskoristiti kako bi otplatio studentski kredit od preko 20.000 dolara. Do sada je otplatio nekoliko hiljada dolara kredita te se nada kako će u narednih šest mjeseci uspjeti otplatiti cjelokupni iznos. Inače se studentski krediti otplaćuju prema 10-godišnjem ili 20-godišnjem planu.



Njegov kamion parkiran je na parkingu Googlea, što znači da Brandon štedi novac i za prevoz do posla.



