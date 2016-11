Prestižni National Geographic Traveler uvrstio je Via Dinarica stazu u najbolje destinacije svijeta za 2017. godinu. Via Dinarica, mega-planinarska i pješačka staza, koja povezuje prirodne i kulturne znamenitosti u Dinaridima, na ovaj način je prepoznata i priznata kao velika razvojna šansa i potencijal, prije svega, za Bosnu i Hercegovinu.

Ova vijest je objavljena prošle sedmice na portalu National Geographic, a kompletan članak će biti dostupan na kioscima širom svijeta, krajem ovog mjeseca, u posebnom izdanju Nat-Geo Traveler Best of the World.



U Terra Dinarici, organizaciji koja u BiH na terenu koordinira aktivnosti projekta Via Dinarica, ističu da je ovo prestižno priznanje plod istrajnog, napornog, ali i vizionarskog rada partnerskih organizacija, mreže volontera i podrške međunarodnih razvojnih agencija UNDP-a i USAID-a u BiH. Treba naglasiti da je BiH prva zemlja u regiji koja je u potpunosti obilježila i pripremila svoje etape Bijele staze Via Dinarica, koja je zvanično otvorena u junu ove godine, na Blidinju.



Via Dinarica kroz BiH prolazi u tri linije-staze: Zelenoj, Bijeloj i Plavoj. Zelena vodi šumama i idealna je za porodično planinarenje i rekreaciju, Plava prolazi u jugo-istočnom dijelu Hercegovine i povezuje tu regiju sa Jadranskim morem. Bijela staza, koja vodi vrhovima naših najviših planina, najzanimljivija je tzv. thru-hikerima, avanturistima, visokogorcima, planinarima i svima ostalima koji su željni netaknutih prirodnih ljepota i planinskog mira i spokoja.





Biznis.ba