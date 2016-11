Foto: Arhiv

Na Googleovom godišnjem Chrome Dev Summitu koji se održava u San Franciscu iz ove su se kompanije pohvalili kako je broj instalacija preglednika internetskih stranica Chrome na kompjuterima i mobilnim uređajima premašio dvije milijarde.

Naravno, to ne znači da je broj korisnika ovog web browsera dvije milijarde, jer brojni korisnici Chrome imaju instaliran na više uređaja – desktopu, prijenosniku, telefonu, tabletu i slično, ali u svakom slučaju riječ je o fantastičnim brojkama. Što se samog broja korisnika tiče, iz Googlea sada nisu govorili o tome, no u aprilu su objavili kako je broj korisnika veći od milijardu te je sigurno kako se ta brojka u posljednjih šest mjeseci povećala.



Na Tech Spotu napominju kako, iako je riječ o odličnom pregledniku internetskih stranica, na broj njegovih korisnika itekako utječe i činjenica kako on dolazi predinstaliran na pametnim telefonima koje pokreće Android. Osim s velikom popularnošću Chromea, Googleovci su se pohvalili i brojkama s ostalih servisa i platformi koje dokazuju da je Google apsolutni vladar interneta kojeg dugo vremena nitko neće moći ugroziti.



Naime, ova kompanija ima čak sedam servisa čiji je broj korisnika veći od milijardu – osim Chromea, ovu broju premašili su i Android, Gmail, karte, tražilica, Google Play trgovina i, naravno, YouTube. U klubu s više od jednog servisa, odnosno platforme s više od milijardu korisnika nalazi se i Facebook – pored same društvene mreže, s brojkom većom od milijardu korisnika mogu se pohvaliti i Facebook Messenger te aplikacija za dopisivanje WhatsApp koju je Zuckerberg platio oko 22 milijarde dolara.





Biznis.ba / Avaz