Facebook i Twitter izvjestili su o masovnom prometu na društvenim mrežama tokom izbornog dana u Sjedinjenim Američkim Državama.

Facebook je saopćio da je 115 miliona ljudi širom svijeta stvorilo oko 716 miliona lajkova, postova, komentara i šerova povezanih s izborima. Twitter je saopćio da je više od 75 miliona tvitova poslano do tri sata ujutru. To je više nego dvostruko od brojke od tri miliona tvitova poslanih na izborni dan prije četiri godine.



Google je saopćio da je novoizabrani predsjednik Donald Trump također pobijedio kada je riječ o pretragama podataka o predsjedničkim kandidatima.



Internetski div navodi da je bilo više pretraga podataka o republikanskom kandidatu nego za demokratsku kandidatkinju Hillary Clinton u većem dijelu zemlje, od nedjelje do utorka, prenosi AP.







Biznis.ba / FENA