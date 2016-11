Foto: Arhiv

Do sada su druge aplikacije poput LiketoKnow.it omogućavale kupovinu sa Instagrama. Ali sa sve više i više mušterija koje žele da kupuju preko mobilnog telefona, aplikacija za fotografije je lansirala novu opciju koja omogućava korisnicima da direktno kupuju omiljene stvarčice - bez dodatnih aplikacija.

Instagram je objavio planove za novu opciju danas, a prvo će biti u fazi testiranja i to kreće sljedeće nedjelje. Instagram će u partnerstvu sa 20 brendova testirati opciju nekoliko nedjelja, prenosi MTV Srbija.



Postovi koji će omogućavati kupovinu imaće ikonicu tap to view icon u donjem lijevom uglu fotografije.



Kada kliknete, tag će se pojaviti na proizvodu u postu (do 5 po fotografiji) i pokazati cijene. Kada obilježite tag na odabranom proizvodu on će se otvoriti i odvesti vas na Shop Now dugme pravo na proizvod na sajtu brenda.



Tokom faze testiranja, opcija će biti dostupna samo korisnicima u Americi. Nije još uvijek jasno koji će sve brendovi biti prisutni ali i to ćemo vidjeti.







Biznis.ba