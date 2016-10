Foto: Ilustracija

Skoro da se može reći kako nema uređaja koji svakodnevno koristimo u domaćinstvu, a da na njemu nije moguće ostvariti značajnije uštede električne energije. Čak i male promjene svakodnevnih navika mogu da dovedu do velikih ušteda. Ovih deset korisnih savjeta sigurno će vam pomoći da te uštede doista i ostvarite.

Sijalice



Isključujte sijalice svaki put kada izađete iz prostorije, a preporučuje se i da ih zamijenite štedljivim, koje traju i do pet puta duže.



Utičnice



Punjači za mobilne telefone, tablete, zatim računari koji su uključeni u struju, troše je čak i kada se ne koriste. Čak i televizor kada je isključen troši 24 posto energije.



Pegla



Peglajte rjeđe, a više stvari odjednom. Nikada ne peglajte peškire i kuhinjske kripe, jer peglajući ih samo trošite struju - zabluda je da se na taj način ubijaju bakterije.



Bojler



Uključujte ga isključivo tokom noći i redovno čistite od kamenca, jer će mu tako manje trebati da se zagrije - kamenac usporava grijanje.



Šporet



Poklopite šerpu tokom kuhanja, jer se tako brže skuha i samim tim troši manje struje.



Mašina za veš



Izbjegavajte programe na 90 stepeni, podjednako su efikasni i oni od 60 i 40 stepeni. Izbjegavajte sušilice za veš. Uvijek napunite mašinu do vrha, jer prazna troši isto energije koliko i skroz puna, pa nema potrebe da je “štedite”.



Grijalice



One prosto “jedu” struju. Jeftinije je da se grijete na klimu!



Kompjuter



Isključite ga iz struje kad god ga ne koristite. “Stand by” opcija ne štedi energiju, a isključujte i monitor kada vam ne treba.



Kupujte štedljive uređaje



Danas svi moderni i novi uređaji imaju deklaraciju da su štedljivi, pa birajte takve ukoliko kupujete neki. Obično nema razlike u cijeni.



Frižider



Temperaturu držite na 3-5 stepeni Celzijusa, a redovno ga čistite jer pojava leda povlači više energije.



Biznis.ba / Avaz