Japanci su poznati po tome da su radoholičari. I dok se ta osobina smatra pozitivnom u većini kultura na svijetu, u ovoj azijskoj zemlji došla je do tolikog ekstrema da ljudi umiru od pretjeranog rada, javlja BBC.

U Japanu je smrt od pretjeranog rada postala toliko česta da su za nju izmislili i riječ karoshi. Fenomen je prvi put zabilježen 1987. godine, kada je ministarstvo zdravlja obratilo pažnju na neobične smrti rukovodilaca.



Na početku je vlada dokumentovala nekoliko stotina slučajeva svake godine, ali do 2015. godine njihov broj popeo se na 2.310, prema podacima Ministarstva rada. Međutim, nacionalno vijeće zaštite za žrtve karoshija kaže da stvarni broj umrlih doseže i 10.000, što je, za usporedbu, jednako kao i broj poginulih u saobraćajnim nesrećama u Japanu godišnje.



"Nakon poraza Japana u Drugom svjetskom ratu, Japanci su radili najduže smjene na svijetu, bili su radoholičari najviše vrste", kaže Cary Cooper, ekspert za stres sa Lancaster univerziteta.



U doba nakon rata, rad je ljudima pružao osjećaj svrhe, tako da su radnici bili motivisani ne samo finansijski, već i psihološki. Biznisi su pozdravili ovu novu situaciju i ubrzo je posao postao glavni životni interes za većinu Japanaca.



Nekoliko decenija poslije, u osamdesetim godinama prošlog stoljeća, počele su se nazirati prve negativne posljedice. Radnici nisu mogli pratiti ekonomski rast zemlje i veliki broj njih na odgovornim pozicijama je mislio da će umrijeti od pretjeranog rada.



Skoro sedam miliona ljudi (blizu 5 posto populacije) je radilo po 60 sati sedmično, a zbog povećanog broja nerazjašnjenih smrti na poslu vlada je počela obraćati pažnju na ovaj fenomen.



Osobe koje se računaju kao žrtve karoshija su one koje su radile više od 100 sati prekovremeno u mjesecu prije smrti, ili su imale 80 sati prekovremenog rada dva ili više mjeseci prije smrti. Karoshi se podrazumijeva kada osoba inače nije imala zdravstvene probleme, a dva faktora koja se najčešće navode kao njegovi uzroci su stres i nedostatak sna.



Međutim, više je vjerovatno da je karoshi prouzrokovan dugim boravkom u kancelariji, nego jednim od ova dva faktora, piše BBC. Tačni faktori koji ulaze u to naučnicima još nisu poznati.



Kako druge nacije počinju pratiti, pa i prestižu Japan po broju radnih sati, tako se i broj smrti od karoshija povećava i u drugim zemljama.





