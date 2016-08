Bill Gates

Bill Gates, najbogatiji čovjek na svijetu, ove je godine dodatno povećao svoje bogatstvo, te možemo očekivati da će već ove ili sljedeće godine probiti granicu od nevjerovatnih sto milijardi dolara!

Njegovo bogatstvo poraslo je krajem prošle sedmice na krilima porasta vrijednosti kompanija Canadian National Railway Company i Ecolab, u kojima ima udjele te je, prema Bloombergovom indeksu milijardera, on sada 'težak' 90 milijardi dolara, dok u ovoj kompaniji bogatstvo drugog najbogatijeg čovjeka na svijetu, Carlosa Slima, procjenjuju na 76 milijardi dolara.



Gatesova vrijednost početkom ove godine iznosila je 75 milijardi dolara, tako da je za manje od osam mjeseci povećao svoje bogatstvo za 15 milijardi dolara.



Kao što je poznato, Gates je veliki filantrop koji je do sada donirao velike količine novca putem fondacije Bill and Melinda Gates Foundation, a najavio je kako će tokom života i nakon smrti veliku većinu svog bogatstva donirati u humanitarne svrhe.



Iako je 'težak' čak 90 milijardi dolara, na Forbesu kažu kako je njegovo bogatstvo već jednom premašilo 100 milijardi dolara - bilo je to na kratko vrijeme tokom 1999. godine, no već godinu dana poslije, zbog dot.com krize i tužbi protiv Microsofta zbog monopola, bogatstvo mu je smanjeno na 63 milijarde dolara.





Biznis.ba