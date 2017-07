Foto: Anadolija

Omiljena destinacija za kosovske turiste i dalje je albansko primorje, posebno njegov južni dio, Vlora i Saranda. Slijede Crna Gora, tačnije Ulcinj, i tursko primorje, Antalija i Bodrum, javlja Anadolu Agency (AA).

Baki Hoti, predsjednik Alternativnog udruženja turizma na Kosovu, u izjavi za AA ističe da Kosovari najviše posjećuju Albaniju, Crnu Goru i Tursku.



“Destinacije Kosovara se u globalu nisu promijenile. I ovog ljeta glavne destinacije su albansko primorje, crnogorsko primorje, tačnije Ulcinj i dio Turske. To su tri zemlje najposjećenije od Kosovara. Ostali dio je počeo da se pomjera i ide se u turističke agencije kako bi se pronašle druge alternative, kao što su Dubai ili Karibi, ali to je samo početak”, kaže Hoti.



Napominje da određen broj građana posjećuje i Makedoniju, uglavnom Skoplje, Strugu i Gostivar, kako u svrhu shopinga, tako i zbog posete kulturno-istorijskim spomenicima. On kaže da ekonomsko stanje ne ide u korist Kosovara i luksuznih turističkih paketa.



“Imamo jednu grupu koja ima viši standard i posjećuje zemlje ili uzima dugoročne pakete. Ali, prosječno stanovništvo koristi što jeftinije i ekonomičnije pakete, koji su im pristupačniji”, kaže Hoti.



Kada je riječ o cijenama, Hoti navodi da je u Albaniji smanjenjem poreza omogućeno i smanjenje cijena smještaja, kao i da Makedonija, kao rezultat državnih subvencija, ima povoljne ponude za kosovske posjetioce. Po njemu, Turska takođe ima mnogo ponuda za Kosovare, koji ih biraju prema svojim zahtjevima i svojim budžetima.



“Svake godine ovaj trend se povećava, imajući u vidu da turistička sezona u Turskoj nudi mnogo opcija za posjete, koje su u korist građana Kosova”, kaže Hoti.



Dodaje i da Kosovo u toku ljetne sezone posećuje veliki broj kosovske dijaspore, koji posećuju različite gradove, istorijske spomenike i prirodne ljepote.



Biznis.ba / AA