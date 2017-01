Mostar

U protekloj godini nastavljen je porast turističkih posjeta i noćenja u HNK, posebno stranih gostiju, a kao i prethodnih godina najveći broj turista i noćenja bilježe Mostar, Međugorje, Neum i Blagaj, kazao je Feni viši stručni saradnik Turističke zajednice HNK-a Ramiz Bašić.

On je proteklu turističku sezonu ocijenio uspješnom, s tim da su pozitivna turistička kretanja naročito bila izražena u trećem kvartalu prošle godine.



Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u periodu januar - septembar 2016., na području HNK-a ostvareno je 193 252 turističkih dolazaka što je za 13,8 posto više u odnosu na isto razdoblje 2015. i 420 016 noćenja što je za 4 posto više u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.



- To povećanje fizičkih pokazatelja turističkog saobraćaja za 2016. godinu uvrštava HNK u red konkurentnih turističkih regija s atraktivnim i prepoznatljivim turističkim destinacijama - kazao je Bašić te dodao kako se po strukturi najviše noćenja ostvari u hotelskom smještaju, čak 95 posto.



Turisti su se u HNK-u u prosjeku zadržavali 2,17 dana, a najbrojniji posjetioci bili su iz Italije, Hrvatske, Francuske, Poljske, Slovenije, Njemačke, Južne Koreje i Turske.



Na pitanje što u Turističkoj zajednici HNK-a očekuju od ovogodišnje sezone, Bašić kaže kako najnoviji pokazatelji s turističkih sajmova govore o povećanom interesu turističke potražnje za zapadni Balkan, što bi trebalo rezultirati još jednom uspješnom sezonom.



- Ukratko i sezona 2017. će pokazati rast broja i turista i noćenja, nadamo se za barem 10 posto - ustvrdio je.



Kada su u pitanju problemi s kojima se Turistička zajednica HNK-a susreće, Bašić drži da se turizam promatra kao strateška razvojna orijentacija, ali da se veliki dio posla u tom sektoru još uvijek odvija stihijski, izvan institucionalne kontrole.



- Iako se bilježe napori na objedinjavanju ponude, još uvijek ne funkcionira destinacijski menadžment što bitno umanjuje i kvalitetu turističkog proizvoda i njegovu konkurentnost - smatra on.



Što se tiče daljnjeg razvoja turističkog sektora u HNK-u viši stručni saradnik Turističke zajednice HNK-a smatra kako je potrebno više raditi na ponudi u ruralnom turizmu, poboljšati ponudu smještajnih kapaciteta i obnoviti porušene spomenike, zatim raditi na institucionalnom jačanju turističkog sektora u organizacionoj strukturi ministarstava i turističkih udruženja-organizacija te izraditi strategiju razvoja turizma na nivou BiH.



Osnovne slabosti HNK-a u turizmu su, po njegovom mišljenju, nedostatak jedinstvene metodologije za praćenje turističkih aktivnosti kako u HNK-u, tako i u BiH, postojanje više izvora podataka o turističkim kretanjima i aktivnostima, nekonzistentni podaci (podaci s terena se znatno razlikuju od službene statistike), kao i to što veliki postotak turističkih aktivnosti nije registriran.



Osim toga, u turizmu HNK-a i u BiH u velikoj je mjeri prisutna siva ekonomija, koju je teško statistički registrirati, upozorio je Bašić.



- Bez kvalitetne statistike teško je dokazati privredni značaj i učinak turističke industrije, a jedinstvena metodologija i statistika također su neophodne za dalji razvoj turizma, uključujući razvoj proizvoda, inovacije, promotivne i druge marketinške aktivnosti - istaknuo je Bašić.



Kada su u pitanju smještajni kapaciteti, napominje kako prema nekim procjenama HNK raspolaže s blizu 35 000 kreveta, od čega najviše u Međugorju (preko 20 000) zatim u Neumu (preko 10 000) te u Mostaru (oko 3000).



- Smatramo da imamo dovoljno smještajnih kapaciteta ali prostora za razvoj i izgradnju novih, naročito u izgradnji i opremanju autokampova, te u kapacitetima ruralnog turizma (seljačka gazdinstva, obiteljska poljoprivredna gazdinstva, kuće na selu za odmor, obiteljski hoteli i slično) - kazao je.



Upitan što turiste najviše privlači u HNK-u, Bašić ističe kako je taj kanton područje iznimne turističke atraktivnosti.



- Ovo područje obiluje raznolikim i iznimno atraktivnim turističkim sadržajima i u odnosu na druge županije, ovo područje bilježi značajan turistički promet. Prepoznatljiva obilježja turističke ponude ovog kantona su kulturno-povijesno nasljeđe, tradicija, vjerski turizam i očuvana priroda. Jedinstvena ljepota krajolika HNK sadržana je u tome što je istodobno i planinski, i nizinski, i primorski, i kontinentalni. Tu raznolikost povezuje jedinstvena ljepota teritorija oblikovanog kroz slikovite proplanke i brda, nizinsko područje uz rijeku Neretvu s pritokama (Ramom, Drežanjkom, Bunom, Trebižatom, Krupom, Bregavom), primorski pojas i plavo more. Obilježje turističke ponude HNK-a je i bogatstvo krajolika, vegetacije, reljefnih i geoloških oblika te raznovrsna flora i fauna - kazao je.



Najatraktivniji turistički sadržaji HNK-u su Mostar (Stari most sa starom gradskom jezgrom), Međugorje – značajno mjesto vjerskog hodočašća u svjetskim razmjerima, Neum, Blagaj – iznimna vrijednost povijesti, prirode i mjesto vjerskog hodočašća, Počitelj, parkovi prirode "Hutovo blato" i "Blidinje", područje općine Konjic s Boračkim jezerom, špilja Vjetrenica, Mogorjelo, nekropola stećaka Radimlja te Rujište – izletište nadomak Mostara.



Uz navedene lokalitete, područje HNK ima još čitav niz atraktivnih turističkih potencijala koji čekaju primjerenu turističku valorizaciju.



Iz tog razloga za ovo se područje treba naglasiti da ima izuzetno značajan razvojni potencijal i da su mogućnosti unaprjeđenja konkurentnosti turizma na ovom području dobre, zaključio je viši stručni saradnik Turističke zajednice HNK Ramiz Bašić.



