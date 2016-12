Foto: Arhiv

Novi zakon o turizmu FBiH, koji je u formi nacrta na posljednjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH prihvaćen većinom glasova, propisao je i formiranje jedinstvenog registra turističkih smještajnih kapaciteta.

Ovo je prvi korak ka rješavanju problema neprijavljenih boravaka turista u Federaciji. Zahvaljujući tom registru, inspekcijski organi imat će osnovu da vrše nadzor, kazala je za “Avaz” ministrica okoliša i turizma FBiH Edita Đapo.



Svjetski standardi



- U registru ćemo imati sve kategorizirane, ali i nekategorizirane objekte. Na taj način dat ćemo mogućnost i privatnicima koji izdaju svoje stanove na Booking.com i sličnim stranicama da plaćaju paušal na tu djelatnost. Registar je vrlo važan zbog izvještavanja prema Svjetskoj trgovačkoj organizaciji i prema EU – pojasnila je Đapo.



Dodala je da dolazi i do promjene statusa turističkih zajednica, koje će se sada zvati turističke organizacije.



- Svaki nivo vlasti u FBiH moći će osnovati turističku zajednicu, ako je mogu finansirati. Ukida se turistička taksa koju su plaćali privrednici, a u skladu s reformom i smanjenjem parafiskalnih nameta. Zakon smo uskladili s legislativom EU, tačnije i s uredbom o statistici i direktivom o zaštiti korisnika turističkih usluga – istakla je Đapo.



Ispit za vodiče



Ovaj zakon, kako je kazala, regulira i rad turističkih agencija, na koji način one trebaju raditi, te uspostavljanje jedinstvenog registra agencija i turističkih vodiča.



- Uvodi se i ispit za vodiče, koji će biti validan za područje cijele FBiH, bit će teži i skuplji, ali onaj ko ga položi, moći će raditi na području cijele FBiH – naglasila je Đapo.



Osim registra smještaja, dodala je, turističke agencije morat će osigurati i bankarske garancije za određene ture, kako bi turisti imali pokriće ako bude odgođeno putovanje.



- Bitno je napomenuti da je predviđeno i povećanje kazni za one koji se neće pridržavati odredbi ovog zakona, ali i one su u skladu sa Zakonom o prekršajima – naglasila je Đapo.



Povećan broj gostiju



Prema podacima Agencije za statistiku BiH, od januara do septembra ove godine turisti u BiH ostvarili su 902.402 posjete, što je za 11,6 posto više nego lani i 1.896.915 noćenja, što je za 10,8 posto više. Broj noćenja domaćih turista za 1,8 posto je veći nego lani, dok je broj noćenja stranih turista veći za 15 posto.







Biznis.ba / Avaz