Argophilia Travel News je predstavila svoju listu 10 najboljih zemalja istočne Evrope koju bi ljubitelji putovanja naredne godine trebali posjetiti, a na osmom mjestu nalazi se Bosna i Hercegovina.



Istočna Evropa je jako atraktivno područje, bogato netaknutom prirodom, raznolikim krajolicima, skrivenim draguljima i gradovima koji će vas iznenaditi svojom ljepotom. Također, tu si i drevne tradicije, historijske znamenitosti, ukusna tradicionalna hrana i još mnogo toga. Ovaj dio svijeta nudi ponešto za svaku vrstu putnika, od onih koji traže luksuz, do ljubitelja avantura.



Na desetom mjestu liste nalazi se Bjelorusija, zemlja 11.000 jezera. Za ljubitelje prirode, Bjelorusija je raj na zemlji. Veliki dio teritorije prekrivaju šume, hiljade jezera je okruženo predivnom prirodom, jako je pogodna za planinare, a Minsk važi za jako uzbudljiv grad. Ono što svakako trebate vrijedi obići u Bjelorusiji je Nesviški dvorac, koji se nalazi na UNSECO-voj listi svjetske baštine.



Deveto mjesto zauzela je Moldavija, idealno mjesto za ljubitelje vina. Jeste li znali da je Moldavija sedmi najveći izvoznik vina u svijetu? Upravo zbog toga je je zovu "zemlja s vratima otvorenim za raj vina". Dva najveća svjetska vinska podruma nalaze se u Moldaviji, najveći na svijetu je Milestii Mici vinarija, a drugi po veličini je Cricova vinarija. Ukupna dužina podzemnih galerija u Milestii Mici vinariji je 200 kilometara.



Na osmom mjestu nalazi se Bosna i Hercegovina, koja je nazvana zvijezdom u usponu Balkanskog poluostrva. U tekstu se navodi da broj turista u BiH konstatno raste, a da se lijepo Sarajevo svrstava među top 50 najboljih gradova na svijetu. Prema procjeni Svjetske turističke organizacije, Bosna i Hercegovina će biti treća zemlja sa najvišom stopom turističkog rasta između 1995. i 2020. godine. Kao destinacija koja se mora posjetiti izdvojen je Mostar, slikovita destinacija puna šarma.



Sedma na listi je Rumunija, karpatska kolijevka. Karpati su drugi najduži planiniski lanac u Evropi, a 51 posto njihovog planinskog niza čini srce Rumunije. Ukoliko ste planinar, ,mnogo je područja koja trebate istraživati, ali savjetuje se da ostanete na označenim rutama ili da angažujete vodiča. Preporučuje se obavezna posjeta Draculinom dvorcu.



Šesto mjesto pripalo je Sloveniji, srednjovjekovnom dragulju. Slovenski reljef je bogat i raznovrstan, obiluje planinama, livadama, jezerima i špiljama. Jako je atraktivna i njena ruralna turistička ponuda. Kao najfascinantniji srednjovijekovni gradovi izdvojeni su Ptuj, Škofja Loka i Piran, te sela Štanjel, Vipavski Križ i Šmrtno. Također, preporučuje se i posjeta nevjerovatnih slovenskih lječilišta.



Peta je Estonija, fascinantna mala zemlja u kojoj se kao najpopularnija destinacija izdvaja Tallin. Pärnu je s prekrasnim plažama, lječilištima, noćnim klubovima i predivnim šetalištem uz more, glavna ljetna destinacija. Estonija je poznata po arhitekturi, posebno po historijskim građevinama razasutim po cijeloj zemlji. Ono što morate vidjeti definitno je Tartu, dom novog estonskog Nacionalnog muzeja.



Na četvrtom mjestu je Mađarska, u kojoj je Budimpešta glavna atrakcija. Termalne banje u Budimpešti privlače hiljade posjetioca svake sedmice. Najpoznatija među njima je Széchenyi. Opremljena je s 15 unutarnjih kupatila, tri velika vanjska bazena, a jednako je atraktivna i među mještanima i turistima.



Na visokom trećem mjestu nalazi se Hrvatska, koja je nazvana top destinacijom za motocikliste. Hrvatska je 2013. Godine bila najatraktivnija destinacija za motocikliste, a stvari se ni sada nisu promijenile. Za one koji su zainteresirani za nešto drugo, Hrvatska ima mnogo toga za ponuditi. Tu su nacionalni parkovi, prekrasna obala atraktivna za jedrenje, ronjenje i druge sportove na vodi, Istra, Kvarener, Zadar, Split i neizostavni Dubrovnik.



Drugo mjesto pripalo je vječno fascinantnoj Češkoj koja nikad ne gubi svoju čar. Prag važi za najppularniju destinaciju, a tursti također vole i destinacije kao što su Kutna Hora i Český ráj. Za ljubitelje piva Plzen je dobro poznato odredište. Omiljena destinacija ekipe Argophilia Travel Newsa je Ostrava, posebno tokom sezone gljiva. Tada biste trebali probati kulajdu, vrhunsku gustu supu sa šumskim gljivama i mlijekom, ili tradicionalni gulaš od gljiva.



I konačno, na prvom mjestu nalazi se Grčka, kolijevka bogova. Najpopularnije odredište je Atina, zatim slijede idilična ostrva Snatorini, Mykonos, Rodos i Kreta. Trustima je jako interesantna i centralna Makedonija, pogotovo Halkidiki i Olimp. Ipak, najposjećeniji dio zemlje je Sjeverna Grčka, s odredištima kao što su Solun, Komotini, Ioannina i Larissa.





