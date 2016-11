Bosna i Hercegovina, iako posjeduje bogatu i raznovrsnu kulturnu baštinu i zanimljivu prošlost, nije dospjela na širi turistički radar. Međutim, postoji ogroman potencijal za rast i razvoj ovog sektora, uz korištenje suradnje sa zemljama Mediterana i povećane promocije BiH na međunarodnom tržištu.

Mediteran, ukoliko se posmatra kao jedno područje, daleko je najveća globalna turistička destinacija i privlači gotovo trećinu turista u svijetu, tj. čak 306 miliona od ukupno 980 miliona turista širom svijeta. Pritom stvara više od četvrtine međunarodnih turističkih prihoda, odnosno 190 od 738 milijardi eura na globalnom nivou. Potvrđujući turizam kao jednu od najbrže rastućih grana privrede u svijetu, UNWTO 2012. predviđa se da će mediteranska regija registrovati do 500 miliona međunarodnih turističkih dolazaka do 2030. godine.



Izvršni predsjednik Američko-bosanske fondacije Mak Kamenica za Fenu je govorio o novoj inicijativi za promociju turizma u BiH.



- Američko-bosanska fondacija želi pružiti podršku razvoju turizma u BiH, koji bi mogao postati jedan od najvećih ekonomskih stubova u Bosni i Hercegovini, kreirajući na hiljade novih radnih mjesta, direktno i indirektno. U tu svrhu na ovogodišnjem Transatlantic Economic Forumu u Vašingtonu, koji će biti održan 5. i 6. decembra, bit će predstavljena videokompilacija nekih od atraktivnih lokacija iz bogate kulturne baštine u BiH. Ove godine se ovaj veliki međunarodni događaj priprema u suradnji s Američkom privrednom komorom u Vašingtonu, te se očekuje učešće predstavnika i uglednih privrednika iz više od 12 zemalja regije šireg Mediterana, kao i Sjedinjenih Američkih Država. Ovu inicijativu izradilii smo uz suradnju s kompanijom S Tours iz Sarajeva s kojom Johns Hopkins univerzitet, te američke ustanove i partneri univerziteta imaju uspješnu dugogodišnju saradnju, i čije nam je iskustvo u oblasti turizma bilo od velike pomoći - kazao je Kamenica.



Bosna i Hercegovina, iako pripada regiji Mediterana, zanemarena je u pogledu promocije u tom okviru, ali i na ostalim velikim međunarodnim turističkim tržištima kao što su Sjedinjenje Američke Države, gdje ima puno prostora za poboljšanje. Bogatstvo kulturne i historijske baštine je jedan od najvećih aduta koje BiH posjeduje, te zbog toga treba biti u prvom planu. Zbog toga ovaj projekt nosi naziv 'Šetnja kroz vijekove u Bosni i Hercegovini' (Walk throught the Centuries in Bosnia and Herzegovina).



- Cilj nam je predstaviti iznimno zanimljivu i isprepletenu historiju koju BiH posjeduje te lokacije i građevine koje svjedoče o tome kroz naraciju i prikaz u nekoliko segmenata, od srednjovjekovne Bosne pa sve do modernog doba. Popravljanje međunarodnog imidža BiH je od ključne važnosti, kako prve asocijacije na spomen imena ove države ne bi bile „rat“ i „siromaštvo“ već pozitivni aspekti kao „prirodne ljepote“, „kultura“, „historija“, „zabava“ i „raznolikost“. Također, trebamo povećati naše napore i koristiti sve dostupne prilike da bismo to učinili. Izgradnja veza sa zemljama Mediterana i prekogranična suradnja u ovoj oblasti može biti itekako snažan instrument kako bi se zemlje koje nisu u povoljnom položaju, gdje spada i BiH, predstavile i u potpunosti iskoristile svoj potencijal, ali i da se pomogne u jačanju odnosa među zemljama Mediterana. Kako su ovi napori gotovo u potpunosti zapostavljeni, namjera ovog projekta je da bude prvi u nizu koraka koji bi pomogli stvaranju i priključenju BiH u ekonomsku mrežu zemalja Mediterana koja će stvoriti prilike za zapošljavanje, te uključenje civilnog društva uz poštovanje i zaštitu okoliša - izjavio je Dejan Radmilović, projekt- menadžer Američko-bosanske fondacije.





Biznis.ba / FENA