Turističke destinacije širom svijeta od januara do kraja septembra ove godine posjetilo je 956 miliona stranih gostiju, što je za 34 miliona ljudi ili za četiri posto više nego u istom periodu prošle godine, pokazuju podaci Svjetskog turističkog barometra Svjetske turističke organizacije (UNWTO).

Tražnja na svjetskom turističkom tržištu je ostala snažna u prvih devet meseci 2016. godine, mada raste nešto umjerenijim tempom.



Nakon snažnog početka godine, rast je usporio u drugom tromjesečju da bi se ponovo podigao u trećem kvartalu ove godine. Dok većina destinacija prijavljuje ohrabrujuće rezultate, drugi se i dalje bore s posljedicama negativnih dešavanja, bilo u svojoj zemlji ili u regionu.



"Turizam je jedan od najotpornijih i najbrže rastućih privrednih sektora, ali je također vrlo osjetljiv na rizike, kako one stvarne, tako i na percipirane. Zbog toga, sektor mora nastaviti raditi zajedno s vladama i zainteresiranim stranama kako bi se smanjili rizici, efektivno reagiralo i gradilo povjerenje među putnicima", izjavio je generalni sekretar UNWTO Taleb Rifai.



"Nema odredišta imunog na rizike. Potrebno je povećati saradnju u rješavanju tih globalnih prijetnji, onih koje se odnose na sigurnost i zaštitu. Potrebno je da turizam postane sastavni dio planiranja u slučajevima hitnih intervencija", upozorio je on.



Kada je riječ o regionalnim turističkim pokazateljima, najveći rast u svijetu je zabilježio Azijsko-pacifički region, gdje je broj dolazaka stranih turista porastao devet posto do kraja septembra. Mnoge destinacije iz tog regiona saopćile su o dvocifrenom rastu, a najveći su prijavile Republika Koreja (34 posto), Vijetnam (36), Japan (24) i Shri Lanka (15 posto).



U Evropi su dolasci međunarodnih turista povećani za dva posto u periodu od januara do septembra, uz solidan rast u većini destinacija. Ipak, dvocifreni rast vodećih destinacija poput Španije, Mađarske, Portugala i Irske neutralirali su slabi rezultati u Francuskoj.



Biznis.ba / Klix.ba