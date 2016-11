Pariz

Francuska je ove godine zabilježila turističke minuse zbog ranijih terorističkih napada, no i dalje je jedna od najposjećenijih zemalja svijeta, a njeni građani i pojačano putuju, pa i u Hrvatsku, ističe direktorica predstavništva HTZ-a u Parizu Daniela Mihalić Đurica.

"Francuska godinu dana nakon terorističkih napada u Parizu bilježi pad u turizmu od oko 8 posto, u nekim regijama poput Nice i veći. Iako su statistike o tome različite, ipak se stanje u turizmu od proljeća do jeseni nešto popravilo, neki su minusi nadoknađeni. Ove godine nadaju se ostvariti između 78 i 80 miliona dolazaka stranih turista, dok ih je prošle godine došlo 85 miliona", kazala je u razgovoru za Hinu Mihalić Đurica.



Dodaje kako su u Francuskoj manje ovogodišnjih turističkih dolazaka, primjerice američkih turista, nadoknadili s nekih drugih tržišta, Francuski se turizam, kaže, unatoč gubicima, uvijek može nadati turistima jer ta zemlja ima toliko komparativnih prednosti, od bogatog povijesno-kulturnog naslijeđa, vrhunske gastronomije, iznimno jake turističke industrije i drugog, da uopće nikada nije ni došlo u pitanje hoće li turisti doći ili ne.



S druge strane, i Francuzi osim po svijetu, vole putovati i po svojoj zemlji, pri čemu su i ove godine zadržali dugogodišnju svjetsku poziciju jedne od nacija koja najviše putuju i pritom najviše troši.



"Francuzi su u svijetu poznati kao veliki ljubitelji putovanja, prosječno putuju i do četiri-pet puta godišnje, neslužbeno ih se naziva i prvacima u korištenju godišnjih odmora jer imaju jako puno godišnjeg (prosječno 7,5 sedmica), ali i praznika koje vole provoditi na odmorima. To se ove godine još i pojačalo te su kao u inat svim nemilim napadima odlučili i na taj način slaviti život, pa se nerijetko komentira i da su 'Francuzi poludjeli za putovanjima", kaže direktorica predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Parizu.



S obzirom na francuske navike i volju za putovanjima po zemlji i u inozemstvo, na njihov standard i dobro stanje ekonomije te brojku od 66 miliona stanovnika, od kojih po zemlji i svijetu putuje više od 60 posto, francusko tržište jedno je od najpotentnijih za brojne turističke zemlje, pa i za Hrvatsku, koja zadnjih godina s tog tržišta bilježi rastući trend.



Prosječno godišnje oko 12 miliona Francuza putuje po svijetu, a u Hrvatsku ih je ove godine došlo blizu 500 hiljada ostvarivši blizu 2 miliona noćenja, što je po podacima Državnog zavoda za statistiku, porast od 5,6, odnosno gotovo 10 posto u odnosu na prošlu godinu.



To je, kako kaže Mihalić Đurica, više nego u cijeloj prošloj godini, a trend porasta s francuskog tržišta u hrvatskom turizmu mogao bi se nastaviti i u idućim godinama, po prosječnoj stopi od oko 5 posto, za što je potrebna odgovarajuća sinergija partnera, adekvatne i ciljane marketinške kampanje te otvaranje novih zračnih linija koje su godinama bile prepreka još brojnijim dolascima s ovog potentnog tržišta.



"Francuzi vole dolaziti u Hrvatsku, koja se 'uvukla' i na listu njihovih omiljenih odredišta za odmore, jer ih sve više privlače naši novi turistički proizvodi i selektivni oblici turizma, ali i sigurnost destinacije koja im nudi ono što im treba, od vrhunske gastronomije, bogate kulturne ponude, 'outdoor' aktivnosti i avantura, nautike, MICE ili kongresne ponude i drugog. Njima su u motivima za putovanja i odmore takve ponude i presudnije od sunca i mora, a jako vole dolaziti i u pred i posezoni, jer primjerice samo u aprilu i sredinom oktobra imaju dvije sedmice školskih praznika, a u maju četiri nacionalna praznika", poručuje Mihalić Đurica.



Iduće godine s tog se tržišta očekuju brojne novosti, uz ostale i širenje produkcije francuskog lidera u apartmanskim naseljima Pierre&Vacances koji nakon odličnih rezultata u ovoj godini planira širenje produkcije u 2017. na regiju Zadar i druge hrvatske regije.



Ove se godine, uz tradicionalno Dubrovnik, za Francuze jako otvorila i splitska regija, zbog avio prijevoza.



"HTZ trenutno pregovara s nekoliko avio kompanija u Francuskoj, ali već znamo i da će iduće godine biti novih avio linija, nakon ove u kojoj ih je iz francuskih gradova bilo devet novih. Važno je što su sve te linije manje-više od aprila do kraja oktobra", zaključuje Mihalić Đurica.



Biznis.ba / FENA