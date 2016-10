Broj arapskih turista u BiH raste iz godine u godinu. Dok jedni tvrde da je to dobro za bh. turizam i sveukupni razvoj zemlje, drugi su zabrinuti zbog ovog trenda. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u prvih šest mjeseci ove godine BiH je posjetilo 4039 turista iz Saudijske Arabije, što je povećanje za 95,8 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, objavio je indikator.ba.

Zadržavanje u BiH



Saudijci su u BiH ostvarili 9249 noćenja, odnosno prosječno su u Bosni i Hercegovini ostajali 2,3 dana. Kuvajtskih turista bilo je 3519, što je 7,4 posto manje nego u prvom polugodištu 2015. godine. Kuvajćani se u BiH zadržavaju nešto dulje od Saudijaca - prosječno 3,1 dan. Statistika ne bilježi posebno turiste iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i drugih arapskih zemalja, već ima kategoriju “ostale azijske zemlje” iz koje su zabilježena 21.803 posjeta, a što je dvostruko više nego u istom razdoblju prošle godine.



Dolaze većinom bračni parovi, ali i skupine, uglavnom muškaraca, prijatelja i poznanika. No, kada nastupe školski raspusti mnoge obitelji dolaze na “kolektivni odmor” pa nisu rijetke situacije kada dođu i one koje imaju i po 20 članova. BiH im je poprilično jeftina, posebno kad se usporedi s ostatkom Evrope. U odnosu na azijske zemlje cijene su gotovo identične, a za standard zemalja iz kojih dolaze BiH je iznimno povoljna.



U većini slučajeva riječ je o osobama koje inače imaju običaj putovati svijetom, tako da već imaju izgrađene određene navike. Turisti iz arapskih zemalja prosječno potroše blizu 300 KM dnevno, u što nisu uključeni troškovi smještaja. Značajan je i broj onih koji se zanimaju za kupnju kuća i zemljišta, stanovi im nisu zanimljivi, a ključni čimbenik za kupnju je blizina Sarajeva. Iako se dolasci bilježe tijekom cijele godine, prava sezona počinje tek s proljećem. Nakon iznimno uspješne zimske sezone, turistički djelatnici raduju se svim gostima. Prema statističkim pokazateljima, broj gostiju iz arapskih država doživljava ekspanziju, no to je još uvijek daleko ispod broja u kojem u BiH dolaze turski turisti. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, na koje se poziva indikator.ba, u prvih pola godine Bosnu i Hercegovinu posjetilo je 44.211 turista iz Turske, što je povećanje za 35,5 posto u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Uglavnom je riječ o jednodnevnim ili dvodnevnim posjetima jer su se turski turisti u BiH prosječno zadržavali 1,7 dana.



Ostali turisti



Hrvatski turisti su po brojnosti pali na drugo mjesto s 41.673 posjeta, što je 7,9 posto manje nego u prvom polugodištu 2015. godine, dok su na trećem mjestu turisti iz Srbije s 35.829 posjeta. Broj turista iz Srbije bilježi rast od četiri posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.



“Bum” azijskih turista osobito je evidentan kada su u pitanju zemlje Dalekog istoka. Iz Južne Koreje su u prvih šest mjeseci 2016. bila čak 19.384 turista, što je povećanje za 22 posto, Kineza su bila 6242 uz rast od 41,2 posto, a Japanaca 3662 uz povećanje od 29,3 posto.



Biznis.ba / Avaz