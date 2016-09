Foto: Fena

Loši putevi koji vode do Prokoškog jezera, jednog od najljepših prirodnih jezera, ne samo u Bosni i Hercegovini već i u ovom dijelu Evrope, ne sprečavaju mnogobrojne turiste da uživaju u ljepotama ovog dragulja prirode, a o tome svjedoči i broj posjeta koji je ove godine iznosio oko 15.000.

Skriveno od mnogih, Prokoško jezero smjestilo se na planini Vranica na visini od 1.636 metara. Udaljeno je 22 km od centra gradića Fojnica, između dolina rijeka Vrbasa i Bosne. Ledničkog je porijekla i u njemu obitava endemični primjerak vodozemca - triton, odnosno čovječija ribica.



Okruženo stočarskim kolibama - katunima, predstavlja dio netaknute prirode i izletničku destinaciju, već dugi niz godina. Pored samog jezera nalazi se planinarski dom sagrađen 1937. godine.



Jezero je proglašeno spomenikom prirode još 60-ih godina, a danas spada u jedno od najugroženijih planinskih jezera zbog negativnih fizičko-geografskih procesa, erozije, kao i velikog broja stočarskih koliba i vikendica izgrađenih na jugozapadnoj strani jezera.



Poribljeno je pastrmkom, a ljeti je moguće i ugodno kupanje. U stočarskim kolibama posjetitelji mogu odmarati i probati domaće specijalitete, čuveni prokoški ovčiji sir, kajmak, pitu, kruh ispod sača, borovnice i kupine…



Za loš makadamski put koji vodi do ove oaze mira i ljepote, načelnik Općine Fojnica Sabahudin Klisura smatra da bi najbolje rješenje bilo asfaltiranje, ako ne cijelog, onda bar dijela puta.



On je u izjavi za Fenu rekao da Općina Fojnica radi na tome te da će to pitanje uključiti u svoj plan i program, ali istakao je činjenicu da Općina ne može sama finansirati asfaltiranje.



- Međutim, uz pomoć kantonalnih, federalnih, pa i međunarodnih institucija može se pronaći način - tvrdi Klisura.



Ispričao je da je Općina ove godine ponovo popravljala put do jezera, onoliko koliko im je budžet to dozvolio, ali pošto se radi o makadamskom putu, dovoljno je da padne kiša i pokvari sav trud.



- Stoga su potrebne konstantne popravke, a mi za to nemamo mogućnosti - ističe načelnik Općine Fojnica.



Generalno su, kaže, zadovoljni brojem posjeta, iako ih je nešto manje nego prošle godine, kada je ovo prelijepo jezero posjetilo 20.000 turista. Napomenuo je da je općina često bila na meti kritika zbog održavanja čistoće, međutim, Klisura kaže da čine sve što je u njihovoj moći i da postoje određene poteškoće jer je područje veliko i konstantno dolazi mnogo turista.



Dodao je da su postavili i nove kante za otpatke i klupe, ali da sama Općina ipak ne može učiniti baš sve i da im je pomoć nadležnih institucija neophodna.



Biznis.ba / FENA