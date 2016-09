Foto: Biznis.ba

Turistička sezona u Hercegovini je na izmaku, a brojni turisti koji su posjetili Mostar i njegov simbol Stari Most i ove godine činili su to neplaćajući ulazak u staru jezgru, zaštićenu UNESCO zonu. Time je Mostar, ali i čitav HNK ostao bez ogromne zarade, koja bi bila zagarantovana u slučaju da se inicijativa za naplatom ulaska u Stari grad, stara 10 godina, konačno počne provoditi u praksi.

Inicijativu da se to promijeni, prije 10 godina pokrenula je Turistička zajednica HNK-a. Ona, međutim, nikada nije zaživjela. Ovih dana turisitički radnici sa hercegovačkog područja, ponovo podsjećaju na nju.



“Nešto što je zaštićeno od strane UNESCO-a treba da ima svoju cijenu. To nije nešto novo, to je nešto što postoji u svijetu, ja puno putujem, obilazim zemlje Balkana. Npr. u Crnoj Gori, u Kotoru, koji je također pod zaštitom UNESCO-a ne možete ući s grupom ako ne platite 1 euro“, kaže Almira Grčić iz agencije Almira travel Mostar.



Novac od naplate mogao bi također biti uložen i u obnavljanje samog Starog grada, kao i poboljšanje turističke ponude, a i Grad bi imao dodatni priliv sredstava u budžet, prenosi TV1.



''Ukoliko dođe do toga jedan dio tih sredstava treba biti utrošen u sam izgled Starog grada. Suludo bi bilo u ovakvo stanje staviti 5 rampi, jer imamo 5 ulaza u Stari grad, staviti 5 redara i naplaćivati ulaz a da stanje ostane isto, riječi su Senada Oručevića, predsjednika Udruženja zanatlija Stari grad Mostar.



Naplaćivanje ulaska u Stari grad i obilaska Starog mosta, nikada nije bila tema sjednica Gradskog vijeća Mostara, jedinog ovlaštenog da takvu odluku donese. Zbog nemogućnosti provođenja izbora u Mostaru Gradsko vijeće već godinama ne postoji, tako da je donošenje odluke u ovom trenutku praktično nemoguće.



Zanimljivo je da pojedine strane turističke agencije u svojim ponudama posebno naplaćuju obilazak Starog grada i Starog mosta. Naplatu ulaska u Stari grad dobrom idejom, osim turističkih radnika smatraju i sami građani Mostara.



Međutim dok ona ne postane zakonska odluka, a onda i zaživi na terenu, Mostar, ali i čitav HNK iz godine u godinu gubiće pozamašne sume novca.





Biznis.ba