Samsung Electronics Co., Ltd. na konferenciji za novinare na CES-u 2017 predstavio je svoju viziju za 2017 godinu koja uključuje široki raspon inovacija.

Ključne najave proizvoda uključuju novu liniju QLED TV i ažuriranja na Gear S3 Smartwatch, a sa tim inovacijama, Samsung je pokazao svoje vodstvo u otkrivanju novih tehnologija koje se doista uklapaju u živote korisnika na osobniji i intuitivniji način.



- Uprkos izazovima, napravili smo velike korake u 2016. godini, dobivanjem udjela na tržištu TV aparata, kućanskih aparata, nosivih uređaja i pametnih telefona - rekao je predsjednik i glavni operativni direktor Samsung Electronics America Tim Baxter.



Uz pomake u razvoju Quantum Dot tehnologije, Samsung je predstavio 75-inčni Q8C QLED TV, koji dodaje novi metalni materijal quantum dot polu-provodnicima u nano-veličini kako bi isporučili savršenu mješavinu svjetlosti i boja koje su trenutno dostupne u display tehnologiji. Rezultat je zapanjujuće veliki ekran QLED TV, sa nevjerovatno tačnim i preciznim slikama koje se mogu vidjeti iz bilo kojeg ugla ili u bilo kojem okruženju.



Novi dizajnerski elementi koje je Samsung uveo poboljšavaju QLED TV iskustvo još više. Praktički nevidljivi optički kabl pomaže riješiti problem ružnih kablova i nereda koji se može naći u kući uz pomoć elegantnog sistema s jednim kablom. Dodatni pribor uključuju neobaveznu opciju "No-Gap Wall Mount", koji omogućuje montiranje TV na zid jednostavnije i brže nego ikada prije. Na kraju, za one koji žele više stiliziranih opcija kada se radi o mjestu postavljanja TV-a, Samsung je predstavio dva nova neobavezna elegantna TV postolja – Gravity i Studio – koji privlače korisnike koji više vole da imaju TV aparate koji nisu negdje montirani.



Osim novih televizora, Samsung je također detaljno planirao isporučiti jedinstveniji doživljaj za korisnike koji koriste različite usluge i uređaje. Prošlogodišnji hit, Samsungov One Remote (jedan daljinski) sada je pojačan kako bi mogao podržati još više uređaja i nudi mogućnosti glasovne kontrole preko više Smart TV karakteristika. I Samsungove SmartView app - dostupne na Androidu i iOS-u - omogućavaju korisnicima da imaju svoje osobno SmartHub iskustvo na njihovom telefonu, kao i obavijesti o novim sadržajima, čak i kada je korisnikov TV isključen.



Novo na Smart TV iskustvu u 2017 je usluga Samsung Sports. Sportska usluga osigurava da sportski fanovi nikada ne propuste ni trenutak, prilagodivši sadržaj i upozorenja koja se baziraju na omiljenim sklonostima korisnikovog tima, pojačan partnerstvima u realnom vremenu s najvećim sadržajem igrača u sportu danas.



Zaokruživši ovogodišnji novi porfolio Smart TV ponuda, Samsung je proširio svoj popularni globalni servis, TV PLUS, na američkom tržištu. Nova app za zabavu je dostupna isključivo na Samsung Smart TV-a, TV PLUS povoljno donosi visoku kvalitetu sadržaja u jednoj aplikaciji na TV-u za najviša iskustva premium gledanja.



Osim toga, Samsung je najavio svoju najnoviju lifestyle TV inovaciju. Novi Lifestyle TV nudi elegantan dizajn koji je urađen na jedan umjetnički način. Ovaj novi TV je dizajniran da se pojavi baš kao i slika koja se pojavljuje na zidu, opremljen nevidljivim kablom koji omogućava da se TV objesi bilo gdje u kući, i savršeno uklopi u bilo koji životni prostor bez ružnih kablova i žica. Lifestyle TV je dobio nagradu "2017 Best of Innovation Award" na CES-u 2017, te će biti predstavljen kasnije ove godine.



Samsung je predstavio za 2017 i liniju audiovizuelnih proizvoda za kuću, uključujući novi SoundBar Sound + koji ima ugrađen sub-woofer, H7 bežični audio i najnoviji UHD Blu-ray player uređaj, saopćeno je iz agencije Grayling.



Biznis.ba / FENA