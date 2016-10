Apple navodno namjerava da u potpunosti ukine program razvoja i proizvodnje samovozećih automobila, poznatiji kao Projekt Titan, piše Express.

Proizvođač iPhonea koji je u zadnje vrijeme uložio dosta truda u razvoj automobilske proizvodnje, znatno je smanjio tim odgovoran za njihovu buduću proizvodnju, što je dovelo do stotina otkaza.



Umjesto toga, Apple će se sada fokusirati na proizvodnju pametnog softvera koji će pokretati buduća pametna vozila, a za koja se oćekuje da će se pojaviti na putevima u sljedećih nekoliko godina.



Izgleda da je Apple imao velikih problema u vezi sa složenim projektovanjem budućih pametnih vozila, a što je područje kojim se ta kompanija nikada nije bavila prije početka Projekta Titan 2014. godine. Preostali zaposlenici koji su radili na tom projektu sada će raditi na stvaranju samovoznog sistema koji bi se mogao povezati s vozilima drugih proizvođača ili eventualno vratiti na vlastita Appleova vozila u budućnosti.



Tim je dobio rok da do kraja 2017. odluče o daljnjem smjeru programa, kao i da dokažu da su u stanju da proizvedu nešto konkretno. Apple je već objavio Car Play, verziju svog iOS mobilnog softvera posebno dizajniranog za vozila, koji nudi lakši pristup vašem zabavnom sadržaju, poput muzike, tokom vožnje. Do sada su već neki vodeći proizvođači automobila, poput BMW-a, Audija i Ferrarija otkupili taj softver, a očekuje se da će ih biti još.



Biznis.ba