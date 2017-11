Radna mjesta koja generiraju solarni izvori do 2021. godine povećat će se na 175 hiljada i postići će dodatnu vrijednost od 9,5 milijardi eura.

Projekcije pokazuju da će Španija imati najveći broj novih radnih mjesta, s očekivanim rastom od 471% od 2016. do 2021. godine, a slijede Grčka (+ 403%), te Poljska (+ 381%), prema izvještaju konzultantske kuće Ernst & Young Global Limited, predstavljanom u ponedjeljak na radnom ručku koji je suorganizirala europarlamentarka Marijana Petir.



Izvještaj EY također pokazuje kako bi nastojanje Europske unije za povećanjem korištenja obnovljivih izvora energije s 27 posto na 35 posto do 2030. godine moglo donijeti 120 hiljada dodatnih novih radnih mjesta kada su u pitanju solarni izvori energije što bi ukupno činilo 328 000 zaposlenih u tom sektoru.



Izvjestiteljica Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj i izvjestiteljica u sjeni Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane EP u ime Kluba zastupnika EPP-a u predmetu izmjene Direktive o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora hrvatska zastupnica Marijana Petir rekla je kako je „to moguće samo ako države povećaju svoju razinu ugradnje solarnih kolektora u skladu s ciljevima politika do 2020. godine.



S pravom uspostavljenom politikom, taj bi rast mogao biti još i veći do 2030. godine. Zemlje članice trebale bi imati potrebnu fleksibilnost za korištenje obnovljive energije koja je dostupna na njihovom teritoriju, pri čemu bi države članice mogle razviti poticaje za smanjenje emisija stakleničkih plinova i stvaranje novih radnih mjesta na najučinkovitiji način“.



Dominique Ristori, generalni direktor Glavne uprave za energetiku Europske komisije na radnom je ručku naglasio: „Želimo vidjeti solarnu i energiju iz obnovljivih izvora dobro razvijenu u Europi, više poslova sa solarnom energijom i generiranu vrijednost koja ja ključ napretka prema održivoj i niskougljičnoj ekonomiji“.



Predsjednik organizacije SolarPower Europe Christian Westermeier rekao je da "što se više solarnih izvora instalira to ćemo vidjeti više radnih mjesta i imati veći gospodarski rast u Europi“.



Prezentirani izvještaj Ernst & Young utvrdilo je da je prosječna cijena solarnog sustava u Europi u 2016. godini smanjena za 23% u usporedbi s 2014., ali „znamo da bi cijena mogla biti još niža ako uklonimo umjetno visoke tarife na solarne panele koji bi potaknuli otvaranje radnih mjesta i gospodarsku aktivnost u zemljama EU ", rekao je Westermeier.



