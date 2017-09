Danski proizvođač igračaka Lego najavio je otpuštanje osam posto radne snage nakon što je zabilježen polugodišnji pad prihoda od pet posto usljed smanjenja prodaje.

Ovaj proizvođač šarenih plastičnih kockica za gradnju prijavio je dobit od 14,9 milijardi danskih kruna (oko 2,38 milijardi dolara).



Oni su tako premašili proizvođača igračke "My Little Pony" Hasbro, čija je dobit 1,82 milijarde dolara i proizvođača "Barbike", firmu Mattel, koji je zaradio 1,71 milijardi dolara.



"Razočarani smo padom prihoda na svojim ustaljenim tržištima i preduzeli smo korake u tom pravcu", rekao je predsjedavajući Jorgen Vig Knudstorp.



Iz Lega najavljuju ukidanje najmanje 1.400 radnih mjesta, i to najvećim dijelom prije kraja 2017. godine. Kompanija trenutno zapošljava oko 18.200 ljudi.



"Veoma nam je žao što ćemo ovim promjenama praktično izmijeniti živote mnogih naših kolega, ali, nažalost, to od suštinske važnosti je da se to uradi", rekao je Knudstorp.



Lego je prošlog mjeseca smijenio izvršnog direktora Balija Paddu, nakon što je on proveo samo osam mjeseci na dužnosti, i umjesto njega postavio industrijalca Nielsa B. Christiansena.



Biznis.ba / SRNA