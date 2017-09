Usisivači koji se prodaju u Evropi trebaju biti cjenovno ekonomičniji i energetski efikasniji, što je rezultat pravila EU-a kojima se van zakona stavljaju novi usisavači koji koriste više od 900 vati i emituju više od 80 decibela.

Ažurirani zahtjevi eko-dizajna će smanjiti maksimalnu snagu aparata, godišnju potrošnju energije i nivo buke.



Evropska komisija navodi da je riječ o tome da se koriste najnovije i najsavremenije tehnologije kako bi se osiguralo da evropski potrošači imaju najefikasnije proizvode na raspolaganju. Oni će, također, povećati svoju minimalnu sposobnost za dizanje prašine.



Ažurirana pravila će rezultirati usisivačima koji koriste manje energije za bolje rezultate čišćenja, navodi izvršno tijelo EU-a. Ovo će pomoći potrošačima da uštede novac, jer prelazak na efikasniji proizvod može uštedjeti 70 eura tokom životnog vijeka.



Za Evropu kao cjelinu, efikasniji usisivači će omogućiti uštede do 20 TWh električne energije godišnje do 2020. godine. Ovo je ekvivalentno godišnjoj potrošnji električne energije u Belgiji. To takođe znači da neće biti emitovano više od 6 miliona tona CO2 - što je godišnja emisija osam srednjih elektrana.



Podni usisivači, robotski usisivači, sredstva za čišćenje dušeka i ručni usisivači koji se koriste na baterije isključeni su iz ovih propisa.



Ažurirana pravila za energetsko označavanje, objavljena 1. septembra, uvode novu, jednostavniju mjeru za uređaje od A (najefikasniji) do G (najneefikasniji) postepeno će se uvoditi, a potrošači će moći da konsultuju bazu podataka o proizvodima.



Od septembra 2017, najefikasni usisivači će nositi oznaku A +++. Ovi rejtinzi uzimaju u obzir ukupnu snagu usisivača i kako se efikasno koristi snaga da bi se pokupila prašina.



Biznis.ba