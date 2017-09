T. C.

Liam Fox

Velika Britanija ne smije sebi dopustiti da je EU "ucjenjuje" kako bi pristala da plati troškove napuštanja Evropske unije i pozvao Bruxelles da pregovore usmjeri na razgovore o budućim odnosima Britanije s ovim blokom, kazao je u petak britanski ministar međunarodne trgovine Liam Fox.

Treća runda pregovora o Brexitu, u čijem fokusu je bilo dogovaranje o uslovima izlaska Britanije iz EU, završena je u četvrtak s upozorenjem Bruxellesa da je potrebno uraditi još mnogo toga prije nastavka pregovora o budućim odnosima.



Britanska vlada želi pregovore usmjeriti ka budućim odnosima nakon Brexita, te tako umiriti brige o trgovini i zakonskoj regulativi, ali zvaničnici u Bruxellesu najprije traže napredak na ključnim pitanjima, uključujući iznos koji će Britanija platiti nakon izlaska, izvještava Reuters.



Fox je u Japanu, gdje je boravio u posjeti s britanskom premijerkom Theresom May, za televiziju ITV rekao: "Mi ne možemo biti ucijenjeni da platimo cijenu prvog dijela (troškova Brexita)."



On je naveo da su mu direktori kompanija širom Erope kazali da bi željeli da vide detaljnije kako bi izgledali odnosi između Britanije i EU nakon izlaska.



- Mi smatramo da bismo trebali početi s razgovorom o konačnom uređenju jer je to dobro za posao, a dobro je i za prosperitet britanskog naroda i ostalih naroda u Evropskoj uniji - izjavio je Fox.







Biznis.ba / FENA