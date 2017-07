Minos Kyriakou

Osnivač i vlasnik grčke kompanije Antena grupe, kojoj pripadaju srpske televizije TV "Prva", TV "B92" i "Play radio" Minos Kyriakou preminuo je iznenada u 75. godini.

Porodica Kyriakou je saopćila da je "preminuo iznenada od posljedica srčanog udara jučer kasno popodne“.



Kyriakou je cijenjeni grčki brodovlasnik i medijski mag, koji je u grčkoj javnosti poznat po brojnim poslovnim podvizima, a posebno po osnivanju najveće privatne televizije "ANT1", javio je "B92".



Bio je i predsjednik Grčkog Olimpijskog komiteta od 2004. do 2009. godine, kao i predsjednik Panhelenske gimnastičarske asocijacije.



Rođen je 1942. godine u uglednoj grčkoj porodici Kyriakou. Njegov predak bio je Dimitrios Vulgaris, koji je osam puta bio premijer Grčke.



Još jedan od predaka Minosa Kyriakoua je i Aleksandros Korizis, bivši premijer Grčke od 1940. do 1941. godine.



Minos je studirao u Francuskoj i Španiji i bio je nasljednik brodarske porodične kompanije, koja je osnovana 1852. godine.



U svojoj 23. godini, 1965. godine, osnovao je kompaniju "Atenian tankers", a 1976. godine i dvije velike trgovinske naftne kompanije.



Kasnih osamdesetih godina 20. vijeka, Minos aktivno ulazi u svijet medija, osnivajući radio-stanicu "ANT1", a 1989. godine i istoimenu televiziju.



"Antena grupa", koja je osnovana 1999. godine, proširila je svoju djelatnost daleko izvan granica Grčke, a njeno poslovanje uključuje brojne TV kanale, radio-stanice, kompanije, investicije i partnerstva širom svijeta.



Danas postoji ukupno 12 predstavništava "Antena grupe" u 20 zemalja u Evropi, SAD, Sjevernoj Americi, Australiji i Aziji.



"Antena grupa" je od 2009. godine proširila svoju medijsku mrežu i na Srbiju. u kojoj do danas vodi TV "Prva", TV "B92" i "Play radio".



