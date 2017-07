Foto: Ilustracija

Na svjetskim su tržištima cijene nafte prošle sedmice porasle, po prvi put nakon pet sedmica pada, jer podaci pokazuju da je proizvodnja u SAD-u pala, a da u Kini potražnja za 'crnim zlatom' jača.

Na londonskom je tržištu cijena barela prošle sedmice porasla 5,2 posto, na 47,92 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 7 posto, na 46,04 dolara. Time su se cijene odmaknule od najnižih razina od augusta prošle godine.



Rast cijena nafte zahvaljuje se slabljenju dolara, čija je vrijednost prema košarici valuta skliznula na najnižu razinu od prošlogodišnjeg listopada, potaknuvši ulagače da kupuju robu čije su cijene iskazane u američkoj valuti, kao što je nafta.



Podršku cijenama pružile su i naznake slabljenja proizvodnje u SAD-u jer su novi podaci pokazali da je prošloga tjedna proizvodnja pala za 100 tisuća barela, na 9,3 milijuna barela dnevno, što je njezin najveći pad od lanjskog srpnja.



Pojedini analitičari upozoravaju pritom da je taj pad povezan s vremenskim prilikama. Primjerice, zbog zatvaranja pojedinih postrojenja uslijed tropske oluje Cindy u Meksičkom zaljevu, ali i zbog radova na održavanju postrojenja na Aljasci.



"Zato će ti zastoji u proizvodnji vjerojatno biti nadoknađeni u nadolazećim tjednima, što znači da se može očekivati zamjetan porast proizvodnje nafte u SAD-u. To postavlja pitanje hoće li uzlazni trend cijena potrajati", poručuju analitičari Commerzbanka.



Međutim, tvrtka Baker Hughes objavila je da je broj naftnih postrojenja u SAD-u pao po prvi put od siječnja. Nakon 23 tjedna neprestanog rasta, broj tih postrojenja prošloga je tjedna smanjen za dva, na njih 756. No, to je i dalje znatno više nego u istom lanjskom razdoblju kada je tih postrojenja bilo nešto manje od 340.



Podršku tržištu pružio je i podatak o rastu tvorničkih aktivnosti u Kini po najbržoj stopi u tri mjeseca, što ukazuje na jačanje potražnje za naftom.



"Kineski podaci zasigurno pružaju nadu da potražnja u svijetu polagano raste", kaže Rob Haworth, strateg u U.S. Bank Wealth Management.



No, i dalje nitko nije siguran može li se uspon cijena nastaviti jer je globalna ponuda nafte i dalje obilna, unatoč smanjenju proizvodnje u skupini vodećih proizvođača predvođenih Organizacijom zemalja izvoznica nafte (OPEC) za oko 1,8 milijuna barela dnevno.



Naime, neke članice OPEC-a, koje su izuzete iz tog dogovora, povećavaju proizvodnju, a očekuje se i nastavak jačanja proizvodnje u SAD-u.



Zbog toga su, primjerice, analitičari Bank of America Merrill Lyncha smanjili procjene prosječne cijene nafte u cijeloj ovoj godini na londonskom tržištu s prijašnjih 54 na 50 dolara, a na američkom tržištu s 52 na 47 dolara.



U prvom polugodištu cijene su nafte na oba tržišta potonule više od 14 posto, što je njihov najveći pad od prvog polugodišta 1998. godine, kada su izgubile 19 posto.



Biznis.ba