Bum digitalne valute Bitcoin je izuzetan. Njegova cijena je skočila više od dva puta u samo dva mjeseca. Ako je neko bio dovoljno pametan i kupio Bitcoina za 1.000 dolara u julu 2010. godine, kada je cijena bila samo 0,05 dolara, sada bi posjedovao imovinu od 46 miliona. Skočila je vrijednost i ostalih kriptovaluta, a njihova zajednička tržišna vrijednost iznosi oko 80 milijardi dolara.

Oštar skokovit rast rijetko je otporan. Češće nego ikada riječ Bitcoin povezuje se s riječju „balon”. Još uvijek je pitanje da li je njegova cijena samo špekulacija ili dokaz da Bitcoin igra ključnu ulogu kao sredstvo razmjene ili depozita za vrijednosti? Drugim riječima, da li je Bitcoin poput tulipana, zlata ili dolara - ili nešto sasvim drugo, pita se u svojoj analizi „The Economist”.



Da započemo s tim da je riječ o maniji ništa manjoj od one za tulipanima. Špekulativna histerija uz rast cijena stimulira više kupaca nezavisno od suštine imovine. Sadašnja putanja Bitcoina stvarno izgleda maestralno. Nakupilo se dosta malih ulagača.

Izgleda kao utočište za lopove, ali za razliku od tulipana, bitcoini imaju široku upotrebu. Sada njima možete kupiti sve - od pizze do računara. A što kažete na zlato? Bitcoini sigurno imjaju više od privremene sličnosti. Investitori u zlato nemaju povjerenja u vlade i trendove štampanja novca; isto tako je s ulagačima u Bitcoin: ni jedna centralna banka nije odgovorna za kriptovalutu.



Umjesto da bude samo vrsta digitalnog zlata, Bitcoin se zalaže za plemenite ciljeve da bude mjenjačnica za sredstva plaćanja kao što su euro, jen ili dolar. Regulatori počinju da ga shvaćaju ozbiljno. Skok u cijeni može se donekle objasniti odlukom Japana da ga tretira kao bilo koju drugu valutu.



Ako Bitcoin i druge kriptovalute ne nalikuju ni na šta drugo, što onda? Najbolje poređenje moglo bi biti s Internetom i dot-com bumom u kasnim 90-im godinama. Slično kao internet, i virtualne valute utjelovljuju inovacije. Samo po sebi postavlja se pitanje kako taj eksperiment može da održi javnu bazu podataka bez, primjerice, banke koja će za nju biti odgovorna. Blokchain je platforma za daljnje pokuse.



Ako postoji kakav zdrav balon, ovaj je takav. Dakako, regulatori bi trebali biti oprezni da kriptovaluta ne postane sredstvo za kaznena djela kao što je droga. No, oni bi trebali razmisliti dvaput prije nego što udare na čvrsto. Pretjerana tvrdoća ne može samo da uzrokuje pucanje balona, nego i da zatvori put za mnogo korisnih inovacija koje se vjerovatno mogu postići sa njim, prenosi Indikator.ba.



