Kineska finansijska grupa je za trećinu poboljšala raniju ponudu za preuzimanje američkog ponuđača sistema elektronskih plaćanja MoneyGram i očekuje da će transakcija o preuzimanju biti sklopljena do kraja ove godine.

Grupa Ant Financial formirana je krajem 2015 godine, nakon što ju je nadređeno društvo, kompanija za online plaćanje Alipay, preimenovala u Ant Financial. Grupa Ant Financial je pridruženo društvo kineskog diva za online trgovanje Alibaba, a njena imovina je po nekim podacima vrijedna 60 do 70 milijardi dolara, i već se neko vrijeme uspješno širi u inostranstvu.



Ant je poboljšao ponudu za MoneyGram za 36 odsto na 18 dolara po dionici u gotovini, vrednujući kompaniju na 1,2 milijarde dolara.



"Već 650 miliona korisnika koristi Alipay mobilne novčanike kompanije Ant Financial, pa su mogućnost dodavanja MoneyGram-a na to i stavljanje našeg imena u središte mobilne aplikacije velike prilike za rast", rekao je izvršni direktor kompanije MoneyGram Alex Holmes.



Kompanija Alibaba prvi put je objavila plan za preuzimanje MoneyGrama u januaru za 13,25 dolara po dionici u gotovini, ali je nadmašio američki Euronet Worldwide koji je dao neželjenu ponudu od 15,20 dolara.



Euronet je takođe lobirao kod američkih zastupnika, tvrdeći da prijedlog Anta stvara rizik za nacionalnu sigurnost.



MoneyGram pruža usluge na 350.000 lokacija u 200 zemalja. Njegovi globalni kanali za slanje novca u inostranstvo pomogli bi Antu da izgradi prekograničnu mrežu.



Biznis.ba / Indikator.ba