Krajnje je vrijeme da zavisnici od čokolade počnu da prave zalihe, jer to zadovoljstvo možda neće još dugo biti ovako jeftino, poručuje njujorška agencija "Bloomberg".

Naime, pad cijena kakaoa u proteklih 12 mjeseci od 41 odsto učinio je da ova sirovina zabilježi najgore rezultate među 34 sirovine koje prati njujorška agencija "Bloomberg".



Cijene kakaoa su pale jer je proizvodnja porasla u Obali Slonovače, koja je vodeći svjetski uzgajivač ove kulture, a pad cijena sirovine je posljedično izazvao obaranje maloprodajnih cijena čokolade.



Međutim, sedam od devet trgovaca koje je anketirao "Blumberg" očekuju da će se cijene oporaviti do kraja godine, pošto bi aktuelni pad mogao primorati poljoprivrednike da smanje investicije, što bi ugrozilo prinose.



"Cijene sirovina se obično ne zadržavaju predugo na niskom nivou", kaže direktor kompanije "Stivenson and Ko. Kepital menadžment" DŽon Stivenson.



Cijene kakaoa su ove godine pale za 14 odsto na 1.826 dolara po metričkoj toni na ICE berzi u Njujorku. Ove nedjelje su iznosile 1.756 dolara, što je najniži nivo od avgusta 2007. godine.



Cijene će se oporaviti na 2.353 dolara do kraja godine, prema prosječnoj procjeni devet trgovaca.



Prodaja čokolade širom svijeta je prošle godine dostigla 98,2 milijarde dolara, što je rekord, iako je obim prodaje smanjen za 0,2 odsto u odnosu na godinu dana ranije na 6,87 miliona tona, prema podacima Euromonitor internešnela.



Do 2021. godine, prodaja će porasti na 7,33 miliona tona na iznos od 110 milijardi dolara, prema ocjenama istraživača.



Biznis.ba