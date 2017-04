Firma za električnu energiju National Grid saopćila je da u petak Velika Britanija nije koristila ugalj za stvaranje električne energije i to prvi put od 1882. godine.

Britanski mediji pišu da je kombinacija niske potražnje za strujom i obilje vjetra značilo da se mreža 24 sata oslanjala samo na plin, te nuklearne i obnovljive izvore energije.



Tako je Britanija jučer prvi put dobijala struju bez upotrebe uglja od 1882. godine kada je otvorena prva centrala sa pogonom na ugalj 1882. godine u Londonu.



Inžinjeri u National Gridu izjavili su da to predstavlja historijski prekretnicu u britanskom pomaku od korištenja fosilnih goriva te da će dana bez uglja postati sve češća.



Korištenje fosilnih goriva znatno je smanjeno posljednjih godina, a prošle godine zabilježeno je samo 9 posto proizvodnje električne energije na taj način, s padom od 23 posto u 2015. godini.



Vlada je obećala ukidanje fosilnog goriva koje najviše onečišćuje okolinu do 2025. godine u okviru programa o smanjenu emisije ugljen-dioksida.



Mediji pišu da je Velika Britanija od proljeća prošle godine već nekoliko puta bila bez uglja, ali da je to najduže trajalo 19 sati i to je postignuto u maju prošle godine i ponovo u četvrtak 20. aprila.



"Industrijska revolucija počela je s ugljem i većinu vremena to je bila apsolutna okosnica naše moći. Vrlo smo ponosni na prvi dan kada nismo koristili ugalj", rekao je voditelj operacije u National Gridu Duncan Burt.





Biznis.ba / Klix.ba