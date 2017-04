Foto: Ilustracija

Kinesko gospodarstvo poraslo je u prvom tromjesečju ove godine 6,9 posto na godišnjoj razini, najbrže u posljednjih šest kvartala, što se zahvaljuje povećanoj državnoj potrošnji i jačanju tržišta nekretnina.

Podaci kineskog statističkog ureda, objavljeni u ponedjeljak, pokazuju da je tamošnji bruto domaći proizvod (BDP) u proteklom kvartalu porastao nešto više od očekivanja analitičara od 6,8 posto i više od ciljanih razina vlade koja procjenjuje da će u ovoj godini gospodarstvo porasti 6,5 posto.



To ukazuje na stabilizaciju drugog po veličini svjetskog gospodarstva, nakon duljeg razdoblja usporavanja rasta. U prošloj je godini kineski BDP porastao 6,7 posto, najsporije u posljednjih 25 godina.



I ovoga puta vlasti su potaknule rast gospodarstva pojačanim investicijama u infrastrukturu i tržište nekretnina. U oba ta segmenta rast je ubrzan u odnosu na prošlu godinu, čime je nadoknađen nešto slabiji rast uslužnog sektora.



Investicije u fiksni kapital porasle su u proteklom tromjesečju 9,2 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, dok su investicije u nekretnine ojačale 9,1 posto.



Mnogi analitičari smatraju da pregrijano tržište nekretnina predstavlja najveći rizik po kinesko gospodarstva, no ne očekuju slom tog tržišta nego postupno usporavanje rasta zbog administrativnih ograničenja.



Posljednjih je tjedana više od 20 gradova uvelo mjere za zauzdavanje rasta cijena nekretnina jer prošlogodišnje slične mjere nisu dale značajnije rezultate.



Snažan rast tržišta nekretnina povukao je za sobom i proizvodnju čelika, koja je u ožujku dosegnula rekordne razine. No, analitičari upozoravaju da rastu zalihe, a padaju cijene čelika, što pokazuje da ponuda raste brže od potražnje.



Ima, međutim, i pozitivnih naznaka s potrošačkog fronta, pa je tako nakon sedam kvartala usporavanja rasta, u proteklom tromjesečju raspoloživi dohodak porastao 7 posto, najbrže od kraja 2015. godine. A to ukazuje na jačanje domaće potražnje.



Promet u trgovini na malo porastao je 10,9 posto na godišnjoj razini, a znatno je posljednjih mjeseci porasla i prodaja automobila, nakon usporavanja početkom godine kada je vlada ukinula poticaje.



Osim jačanja domaće potražnje, što umanjuje ovisnost kineskog gospodarstva od rasta izvoza, analitičari kao svijetlu točku izdvajaju i privatne investicije.



U proteklom su tromjesečju porasle 7,7 posto na godišnjoj razini, pa se očekuje da će ubuduće rast gospodarstva manje ovisiti o državnim ulaganjima.



Biznis.ba / FENA