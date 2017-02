T. C.

Njemačka centralna banka završila je vraćanje 300 tona zlata iz Sjedinjenih Američkih Država, što je dio plana koji se odnosi na povratak zlatnih poluga koje su držane u inostranstvu tokom perioda Hladnog rata.

Bundesbank je u četvrtak saopštila da je u 2016. godini vraćeno 111 tona zlata iz Federalnih rezervi u New Yorku, što je bio posljednji dio od 300 tona zlatnih rezervi koje su planirane da se vrate. Dodaje se da je, također, iz Pariza vraćeno 105 tona zlata.



Njemačka centralna banka je 2013. godine pokrenula proces transfera u Frankfurt 300 tona zlata iz New Yorka i 374 tone iz Pariza. Preostalo je da iz glavnog francuskog grada vrati još 91 tonu.



Kada transferi budu kompletirani tokom ove godine, u Frankfurtu će se držati 3.378 tona zlata, što je polovina njemačkih zlatnih rezervi.



Ostatak će biti u New Yorku i Londonu.







Biznis.ba / AA