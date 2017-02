Grčka treba da napusti eurozonu i da se potom izvrši otpisivanje njenog duga, rekao je danas lider njemačke Stranke slobodnih demokrata /FDP/ Kristijan Lindner.

On je u izjavi radiju "Dojčlandfunk" rekao da Atina teba da ostane u sastavu EU kako bi mogla da dobije subvencije za infrastrukturu i podršku malim i srednjim preduzećima.



"Jasno je da Grčkoj teba otpisati dug. To se može učiniti samo izvan eurozone, tako da ovdje govorimo o `Gregzitu`", rekao je Lindner.



Nedavna anketa pokazala je da FDP, koja je bila manji koalicioni partner konzervativaca kancelara Anegele Merkel od 2009. do 2013. godine, sada ima podršku od pet do sedam odsto građana.



To znači da bi stranka mogla da pređe cenzus od pet odsto glasova na izborima 24. septembra i uđe u donji dom parlamenta.



Lindner je rekao da grčki premijer Aleksis Cipras ne namjerava da sprovede dogovorene reforme i da treba promijeniti strategiju.



Vlada Njemačke želi da Međunarodni monetarni fond /MMF/ učestvuje u isplati finansijske pomoći Grčkoj radi većeg kredibiliteta ove akcije, ali se protivi otpisivanju grčkog duga, što MMF upravo traži.







Biznis.ba / SRNA