Ugledna konsultantska kuća PricewaterhouseCoopers (PwC) objavila je svoje prognoze za zemlje koje će biti ekonomski najmoćnije u svijetu do 2030. godine.

U izvještaju pod nazivom "Dugoročna prognoza: Kako će globalna ekonomija promijeniti poredak do 2050. godine" rangirane su 32 zemlje, a najviše se vodilo računa o njihovom globalnom bruto domaćem proizvodu i paritetu kupovne moći (PPP).



PPP koriste makroekonomisti za utvrđivanje ekonomske produktivnosti i životnog standarda između zemalja u određenom vremenskom periodu.



Iako nalaz PwC-a pokazuje određene zemlje koje su pri vrhu liste već 13 godina prema navedenim kriterijima, također imaju brojni podaci koji pokazuju da je došlo do ekonomskog kraha.



Na posljednjem 32. mjestu nalazi se Holandija sa 1,08 biliona dolara, a slijedi je Kolumbija sa 1,1 bilion dolara. Na 30. mjestu je Južna Afrika s 1,4 biliona dolara, a dalje slijede Vijetnam - 1,3, Bangladeš - 1,32, Argentina - 1,34, Poljska 1.5, Malezija -1,506, Filipini - 1,61, Australija - 1,66, Tajland - 1,73, Nigerija - 1,79, Pakistan -1,86, Egipat - 2,04, Kanada - 2,14, Španija - 2,15, Iran - 2,35, Italija - 2,54, Južna Koreja - 2,65, Saudijska Arabija - 2,75, Turska - 2,99, Francuska - 3,3, Velika Britanija - 3,63, Meksiko - 3,66, Brazil - 4,43, Njemačka - 4,70, Rusija -4,73.



U top pet zemalja koje će do 2030. godine biti najjače ekonomske sile ubrajaju se Indonezija sa 5,42 biliona dolara, Japan sa 5,6, Indija sa 19,5, Sjedinjene Američke Države sa 23,4 i na prvom mjestu je Kina sa 38 biliona dolara.



