Britanski div naftne industrije British Petroleum (BP) u utorak je izvijestio o osjetno boljim poslovnim rezultatima u četvrtom prošlogodišnjem tromjesečju zahvaljujući blagom rastu cijena nafte i daljnjem smanjenju troškova.

Dobit koja isključuje oscilacijama podložnu vrijednost zaliha iznosila je u razdoblju od listopada do prosinca 400 milijuna dolara i udvostručena je u odnosu na isto razdoblje godinu dana ranije, pokazalo je poslovno izvješće a prenio britanski BBC.



Godišnja je pak dobit ipak bila više nego upola manja u odnosu na godinu ranije i iznosila je 2,58 milijardi dolara. Kad se pribroji dodatnih 799 milijuna dolara troškova za otklanjanje šteta prouzročenih katastrofom na naftnoj platformi Deepwater Horizon, ukupni su troškovi u prošloj godini dosegnuli 62,6 milijardi dolara, pokazalo je poslovno izvješće.



"U 2016. godini poduzeli smo značajne korake za budući rast. Novu smo godinu započeli uz značajan zamah i s osjećajem disciplinirane ambicije. Udarili smo u BP-u temelje za povratak rastu", istaknuo je izvršni direktor BP-a Bob Dudley, komentirajući poslovne rezultate.



U 2015. godini BP je zabilježio najveći gubitak u posljednjih 20-ak godina zbog troškova otklanjanja šteta uzrokovanih izlijevanjem nafte u Meksičkom zaljevu i oštrog pada cijena nafte. Stoga su u BP-u bili prisiljeni ukidati radna mjesta i smanjivati investicije.



Izvršni direktor danas je poručio da su troškovi i obveze proizišli iz spomenute katastrofe "sada u značajnoj mjeri iza nas".



"BP je u potpunosti fokusiran na budućnost", istaknuo je.



U kompaniji sada predviđaju i da će njihova kapitalna potrošnja u ovoj godini biti u gornjem dijelu prognoziranog raspona od 16 do 17 milijardi dolara, što bi značilo da procjenjuju da su se cijene nafte počele stabilizirati.



Iz BP-a su najavili da će u rebalansu poslovnih knjiga do kraja godine ukalkulirati cijenu barela nafte od oko 60 dolara. Naftne su kompanije prodavale imovinu i smanjivale troškove kako bi prilagodile poslovanje nižim cijenama nafte, koje su lani na londonskom tržištu u prosjeku iznosile 44 dolara za barel i bile su na najnižoj razini u 12 godina, podsjećaju u BBC-iju.



Biznis.ba