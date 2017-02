Avion kompanije Qatar Airways obavio je danas najduži komercijalni let na svijetu na liniji između katarske Dohe i novozelandskog Aucklanda.

Let QR920 kompanije Qatar Airways iz Dohe ka Aucklandu obavljen je pomoću Boeingovog putničkog aviona 777-200LR. Let je trajao nešto više od 16 sati, a avion je na Novi Zeland sletio 15 minuta prije zakazanog vremena.



Putnici su u letu iz Dohe prošli kroz čak 10 vremenskih zona, poletjevši u nedjelju ujutro i sletjevši u ponedjeljak ujutro po novozelandskom vremenu.



Let je dugačak 14.535 kilometara, a pri povratku u Dohu traje gotovo 18 sati, odnosno dva sata duže nego pri dolasku. Razlog su zračne struje koje pušu sa zapada ka istoku.



Ekonomski stručnjaci smatraju da će linija sa Katarom otočkoj državi nedaleko od Australije donijeti godišnju zaradu od zavidnih 198 miliona dolara.



Najduži komercijalni let do danas je bio onaj između Aucklanda i Dubaija, a obavljala ga je kompanija Emirates.





Biznis.ba / Klix.ba