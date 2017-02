Iako Ujedinjeni Arapski Emirati nisu na listi zemalja čiji stanovnici imaju prema Trumpovoj uredbi zabranu ulaska u Sjedinjene Američke Države, njihova aviokompanija Emirates zbog sporne uredbe, međutim, ima mnogo problema i sada je primorana da zamijeni neke od svojih pilota i kabinskog osoblja na letovima za SAD.

Aviokompanija sa sjedištem u Dubaiju, koja ima 11 dnevnih letova u SAD i smatra se jednom od najboljih u svijetu, "vrši potrebne prilagodbe posade prema najnovijim zahtjevima", rekla je glasnogovornica Emiratesa za Reuters.



Trump je izvršnom odlukom privremeno zabranio ulazak u SAD građanima Irana, Iraka, Libije, Somalije, Sudana, Sirije i Jemena. Zabrana se odnosi i na pilote i stjuardese iz sedam zemalja, iako svi članovi posade koji nisu američki državljani i sada trebaju posebnu vizu za ulazak u Sjedinjene Američke Države. Emirates navodi da velikih poteškoća zbog zabrane, međutim, neće imati jer aviokompanija zapošljava 23.000 stjuarda i stjuardesa, te oko 4.000 pilota iz cijelog svijeta.



Kako je u ponedjeljak saopćilo Međunarodno udruženje za zračni promet (IATA), koje predstavlja 265 aviokompanija, dekret je objavljen bez prethodnog upozorenja ili koordinacije, zbog čega je nekoliko dana među putnicima i avioprijevoznicima bilo dosta konfuzije i nesigurnosti. "Osim toga, odluka je donijela avoprijevoznicima dodatno breme, jer oni moraju ispunjavati nejasne zahtjeve, te snose troškove provedbe uredbe, a štaviše, prijete im kazne ako odluku ne ispoštuju", saopćila je IATA.



Trump se branio na Twitteru da je zabranu najavio sedam dana unaprijed, da ne bi "zlikovci" u toj nedjelji "požurili u njihovu zemlju."



U međuvremenu, Svjetska turistička organizacija (UNWTO) upozorava da Trumpova zabrana može imati negativan uticaj na turizam u Sjedinjenim Američkim Državama. "Osim direktnog utjecaja na imidž zemlje koja na takav neprijateljski način uvodi zabranu putovanja, to je svakako diskredituje, a time se rizikuje da turisti iz cijelog svijeta dvaput razmisle prije nego što za svoju putničku destinciju odaberu Ameriku", upozorava generalni sekretar UNWTO Da Taleb Rifai.



Nastalu situaciju sada pokušava da prije svih iskoristi Azija, obećavajući jače turističke i obrazovne veze sa muslimanima koji su zabrinuti zbog američke zabrane. I mada Trumpova administracija tvrdi da je svrha privremene (kvartalne) zabrane zaštita američkih građana, Rifai smatra da su Sjedinjene Države i svijet zbog zabrane samo još više ugroženi.

"Globalni izazovi zahtijevaju globalna rješenja, sigurnosni izazovi s kojima se suočavamo ne bi trebalo da nas tjeraju na izgradnju novih zidova - naprotiv, izolacija i slijepa diskriminacija neće dovesti do više sigurnosti, nego do sve većeg broja tenzija i prijetnji", upozorio je.



Poziv Bijeloj kući da preispita zabranu uputio je Svjetski savjeta za turizam i putovanja (WTTC), u kojem se navodi da u turističkom sektoru ovisi život milionima ljudi širom svijeta.



Biznis.ba