Foto: Ilustracija

Europska unija bi trebala uspostaviti kompaniju za upravljanje imovinom financiranu javnim novcem, koja bi 'očistila' loše zajmove koji guše gospodarski rast, poručili su iz Europske agencije za banke (EBA).

Iz EBA-e su ovih dana poručili da se problem loših zajmova može riješiti i da ga treba rješavati hitno, prenio je europski informativni portal euobserver.



Predsjednik EBA-e Andrea Enria u Luxembourgu je izjavio da treba postojati tržište uspostavljeno za loše zajmove, zahvaljujući kojem bi im mogla cijena porasti.



Kompanija za upravljanje imovinom - koja bi funkcionirala kao 'loša banka' - pokušala bi prodati loše kredite po procijenjenoj "realnoj ekonomskoj vrijednosti". No, ako se kompanija ne bude mogla riješiti zajma u tri godine, morat će prihvatiti tržišnu cijenu.



Prema tome planu, cjelokupni trošak te transakcije trebali bi snositi kreditori i matične države zajmodavaca, pa rizik ne bi morale dijeliti zemlje članice EU, a što je posebno osjetljivo pitanje za države poput Njemačke koje nisu sklone to prihvatiti.



Enria je kazao da bi određen vid financiranja državnim novcem trebao za početak u radu takve banke. EBA-in plan podupro je Klaus Regling, čelnik Europskog stabilizacijskog mehanizma (ESM), koji je dodao da bi novi entitet trebao ciljati na kupnju i do 250 milijarde eura loših zajmova.



EBA nema ovlasti predložiti takvu lošu banku.



Bankarski sustav u EU bilježi oko 1.060 milijardi eura nenaplativih ili teško naplativih zajmova, što je 5,4 posto ukupnih zajmova sektora u cjelini. To je više nego trostruko više od razina u bankarskim sustavima u Japanu ili SAD-u. Četvrtina ukupnog iznosa u EU otpada na talijanske banke koje imaju 276 milijardi eura loših zajmova, piše euobserver.



