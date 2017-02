T. C.

Evropski ekonomski oporavak dobija na brzini, inflacija je naglo porasla, a stopa nezaposlenosti na najnižem je nivou u skoro osam godina, pokazali su podaci statističke agencije EU (Eurostat).

U možda najfrapantnijem podatku, Eurostat, navodi da je inflacija širom 19 članica eurozone naglo porasla u januaru, što će najvjerovatnije ohrabriti kritičare koji misle kako je došlo vrijeme da Evropska centralna banka pokrene povlačenje svojih stimulativnih programa.



Inflacija je porasla na 1,8 posto u januaru s 1,1 posto iz prethodnog mjeseca. To je najviši nivo od februara 2013., ali ipak znači da je inflacija ispod deklariranog cilja ECB-a od “samo ispod dva posto”.



Eurostat je također objavio da ekonomski rast u eurozoni ide kvartalnom stopom od 0,5 posto u četvrtom kvartalu 2016. u odnosu na prethodni tromjesečni period. To je neznatno više od rasta u trećem kvartalu od 0,4 posto i znači da je ekonomija u eurozoni porasla za 1,7 posto u kompletnoj 2016.



U drugom znaku da oporavak eurozone dobija na tempu, Eurostat navodi da je nezaposlenost širom regije pala za 9,6 posto u decembru. To je najniža stopa nezaposlenosti od maja 2009. prije nego što je finansijska katastrofa u Grčkoj pokrenula dužničku krizu širom eurozone čije se posljedice još osjećaju.



Brojke će vjerovatno biti dobar podsticaj pristalicama EU i eura, posebno u godini kada se suočavaju s izbornim izazovima desničarskih, antievropskih stranaka. Izbori u Francuskoj, Holandiji, Njemačkoj i eventualno u Italiji pružit će populističkim snagama priliku da testiraju podršku glasača, prenosi AP.





