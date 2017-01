Ilustracija

Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica zabilježile najveći dnevni pad u ovoj godini jer su odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa o privremenoj zabrani dolaska imigranata zabrinule ulagače.

Dow Jones oslabio je 122 boda ili 0,61 posto, na 19.971 bod, dok je S&P 500 skliznuo 0,60 posto, na 2.280 bodova, a Nasdaq indeks 0,83 posto, na 5.613 bodova.



Ulagače su na oprez naveli prosvjedi u SAD-u i brojne negativne reakcije iz svijeta na odluke Donalda Trumpa kojima je na četiri mjeseca suspendirao ulazak izbjeglica u SAD, a na tri mjeseca zabranio ulazak u zemlju državljanima sedam muslimanskih zemalja.



To je dovelo do deportacije stotine ljudi koji su stigli u američke zračne luke, što je izazvalo niz prosvjeda u SAD-u, ali i brojne reakcije koje dovode u pitanje legalnost takvih Trumpovih poteza.



Od kada je Trump izabran za predsjednika cijene su dionica snažno rasle i dosegnule rekordne razine jer ulagači očekuju da će ispuniti obećanja o smanjenju poreza, povećanju fiskalne potrošnje i labavljenju regulacija.



No, posljednjih dana ulagači se plaše da bi Trump mogao nastaviti s protekcionističkim politikama, nakon što je najavio uvođenje 20-postotne carine na uvoz proizvoda iz Meksika, što bi moglo negativno utjecati na trgovinu u svijetu i financijska tržišta.



- Investitori su fokusirani na Trumpove planove usmjerene na poticanje gospodarstva, a ne na one koji štete gospodarskoj aktivnosti, kao što je protekcionizam - kaže Peter Cardillo, ekonomist u tvrtki First Standard Financial.



Zbog toga je jučer Dow Jones zabilježio najveći dnevni pad od listopada, a S&P 500 i Nasdaq indeks od kraja prosinca.



Najviše su jučer pale cijene dionica u tehnološkom sektoru, koji se otvoreno usprotivio Trumpovim zabranama imigracije jer to otežava dolazak talenata iz svijeta u SAD.



Ulagači su oprezni i zbog toga što u utorak počinje sjednica čelnika američke središnje banke Feda, kao i zbog toga što se čekaju kvartalna poslovna izvješća nekoliko velikih kompanija, kao što su Apple i Facebook.



I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,92 posto, na 7.118 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,12 posto, na 11.681 bod, a pariški CAC 1,14 posto, na 4.784 boda.







(FENA)