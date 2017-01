Poslije gotovo pet godina negativnih kamatnih stopa, danska domaćinstva su bogatija nego ikad.

To je zaključak na osnovu podataka da je štednja građana u Danskoj dostigla u decembru rekordan nivo, izvještava agencija Blumberg.



Rekordan iznos



S viškom novca s kojim ne znaju šta će, Danci "kljukaju" svoje banke koje su krcate štednim računima, pa tako zemlja koja drži svjetski rekord po negativnim kamatama sada takođe ima i rekordnu bankarsku štednju, piše njujorška agencija.



Prema podacima danske centralne banke, iznos štednje na bankarskim računima u Danskoj porastao je na 812,3 milijarde kruna (117,1 milijarda dolara) u decembru, što je prema procjeni Nykredit banke najviši nivo u 16 godina, kada je prvi put urađena ta statistika. To je rekordan iznos i kada se sume prilagode za inflaciju i sezonske efekte.



Bez negativnih kamata



Danci su imali "impresivan rast realnih plata", rekao je u telefonskoj izjavi za Blumberg glavni ekonomista Nikredita Tore Stramer, prenosi Tanjug.



Negativne kamate (referentna kamatna stopa na depozite je minus 0,65 posto) koincidirale su sa trajnim rastom zaposlenosti i, što je još važnije, sa procvatom stambenog tržišta, rekao je on, dodajući da su se banke uzdržale od uvođenja negativnih kamata za građane.



Stramer procjenjuje da, kada se ukupan iznos štednje podijeli po stanovniku, svaki muškarac, žena, djete i novorođenče u Danskoj imaju na štednji po 21.000 dolara.



"Imamo takav 'vjetar u leđa' kod prihoda domaćinstava da Danci mogu istovremeno i da povećaju potrošnju, smanje dugove i povećaju svoje bogatstvo", istakao je on.



Biznis.ba / Oslobođenje