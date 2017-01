T. C.

Loše vrijeme u Italiji i Španiji vjerojatno će dovesti do značajnog povećanja cijena povrća širom sjeverne Evrope, kazali su za BBC dobavljači hrane i supermarketi.

Jedan dobavljač je rekao da će do povećanja cijena dovesti kombinacija poplava, hladnog vremena i "savršenih oluja" što će itekako utjecati na usjeve.



"Tikvice i salata će vjerovatno biti mnogo više skupa", rekao je jedan dobavljač.



Loši uslovi za sadnju također mogu utjecati na cijene na kraju godine.



"Poplave u jugoistočnoj regiji Španije Murcia u kombinaciji s hladnim vremenom u Italiji, mnogo će značiti za ratarsku kulturu, kao što su zelena salata i brokule“, izjavio je za BBC izvršni direktor marketinške kompanije za proizvodnju hrane Tim O'Malley.



Paprike i patlidžan će također biti pogođeni vremenskim neprilikama. Navedeno područje Španije se susreće se najtežim periodom i velikim padavinama u posljednjih 30 godina, a procjenjuje se da se upravo s ovog područja snabdijeva blizu 80 posto Evrope sa svježim proizvodima tokom zimskih mjeseci.



"Situacija je toliko loša da su neki dobavljači povrća primorani uvoziti salatu iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD), što je do sad bilo nečuveno", rekao je O'Malley.



On je rekao da su nedavne hladnoće značile da Italija također uvozi, iako obično u ovo doba godine izvozi povrće. Posebno je zabrinjavajuće stanje na području sjeverne Evrope poput Velike Britanije, koja je čak i prije nestašice uvozila 50 posto povrća i 90 posto voća.



Stručnjaci ocjenjuju da su cijene povrća već porasle između 25 i 40 posto.





