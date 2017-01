Xi Jinping

Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je danas u uvodnom obraćanju na otvaranju Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu da je međunarodna finansijska kriza bila rezultat prekomjerne težnje za profitom, a ne posljedica globalizacije koja je postala "Pandorina kutija" u očima mnogih.

- Najveći problemi u svijetu nisu posljedica ekonomske globalizacije, koja ne bi trebala biti okrivljena za sve probleme s kojim se svijet suočava - naveo je Xi, javlja agencija Reuters a prenosi Tanjug.



On se osvrnuo i na korake koje je Kina preduzela na planu otvaranja sopstvenog tržišta, a koji su, kako kaže, bili sa prekidima i sa dosta "virova" i "gušenja" usput.



- Naučili smo međutim da preživimo i moramo imati hrabrosti da nastavimo da plivamo na globalnom tržištu - poručio je kineski predsjednik.



- Sviđalo se to vama ili ne, globalna ekonomija je veliki okean koji ne možete izbjeći - naveo je on, dodajući da svaki pokušaj zaustavljanja kretanja kapitala, proizvoda i ljudi neće uspjeti, pošto je to, kako ističe, u suprotnosti sa istorijskim trendom.



Xi se osvrnuo i na probleme u globalnoj ekonomiji, navodeći da put ka održivom solidnom rastu ostaje nedostižan, da su se kratkoročne poticajne mjere pokazale neefikasnim u poticanju privrednog rasta, kao i da je nivo ekonomske nejednakosti zabrinjavajući.



- Jedan posto populacije raspolaže bogatstvom koje je jednako bogatstvu preostalih 99 posto - primijetio je Xi i ocjenio da je ključni problem s kojim je suočena globalna ekonomija nedostatak pokretačkih sila za podizanje privrednog rasta, zbog čega je neophodno pronaći načine za njegovo poticanje.



Osnivač Svjetskog ekonomskog foruma Klaus Schwab je prethodno poželio dobrodošlicu kineskom predsjedniku, čestitajući mu na rekordnom privrednom rastu Kine i pohvalivši njegovu ulogu u rješavanju pitanja kao što je borba protiv klimatskih promjena.



Forumu u Davosu prisustvuje oko 3.000 predstavnika država i vlada, poslovnih ljudi i bankara.



Biznis.ba / FENA